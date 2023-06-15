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С Мудриком, но без Забарного: известна заявка Украины на молодежное Евро-2023

Михайло Мудрик
Фото: УАФ

Тренерский штаб молодежной сборной Украины по футболу до 21 года определился с составом команды на Евро-2023.

В заявку вошли 23 футболиста, включая трех игроков взрослой команды — Анатолия Трубина, Михаила Мудрика и Владислава Ваната.

В то же время, вне заявки молодежки оказался защитник английского Борнмута и сборной Украины Илья Забарный.

Заявка сборной Украины U-21 на Евро-2023

  • Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос);
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба — Динамо), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Алексей Сыч (Кортрейк, Бельгия), Ростислав Лях (Рух), Максим Брагарь (Черноморец), Арсений Батагов (Заря);
  • Полузащитники: Владимир Бражко (Заря), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Николай Михайленко (Александрия), Александр Назаренко (Днепр-1), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все — Шахтер), Михаил Мудрик (Челси);
  • Нападающие: Богдан Вьюнник (ГАК, Австрия), Даниил Сикан (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо).

Подготовку к чемпионату Европы молодежная сборная Украины начала со спарринга против Кувейта U-23, в котором одержала победу со счетом 2:0. 16 июня сине-желтые сыграют товарищеский матч против сверстников из Ирландии.

Подопечные Руслана Ротаня начнут выступления на континентальном первенстве 21 июня с матча против Хорватии. В один квартет с украинцами также вошли Румыния и пятикратные чемпионы из Испании.

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Источник: УАФ
Сборная Украины U-21, Футбол, Чемпіонат Європи
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