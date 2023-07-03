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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Збірна України U-21 вийшла до півфіналу Євро-2023 та вперше в історії зіграє на Олімпіаді

Збірна України U-21
Фото: Getty Images

Молодіжна збірна України з футболу здолала однолітків із Франції у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи-2023. Гра у Клужі завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Руслана Ротаня.

Рахунок у матчі відкрили підопічні Сільвена Ріполя на 19-й хвилині після точного удару Раяна Шерки. Через 13 хвилин синьо-жовтні відновили паритет. Георгій Судаков реалізував пенальті, який сольним проходом заробив Михайло Мудрик.

Наприкінці першого тайму підопічні Ротаня вийшли вперед, а Судаков оформив дубль після пасу від Мудрика.

На 82-й хвилині французам вдалося зрівняти після добивання у воротарській Ельє Ваї, але гол скасували після перегляду VAR через очевидний офсайд. Натомість через три хвилини синьо-жовті змогли збільшити перевагу після точного удару Артема Бондаренка.

Перемога над одним із фаворитів молодіжного Євро-2023 для збірної України не лише дозволила вийти у півфінал турніру, а й завоювати вперше в історії путівку на Олімпійські ігри, що відбудуться у Парижі у 2024 році.

У півфіналі Україна зіграє з Іспанією, яка 1 липня виявилася сильнішою за Швейцарію (2:1). Ця гра відбудеться 5 липня у Бухаресті.

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Збірна України U-21, Збірна Франції, Футбол, Чемпіонат Європи
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