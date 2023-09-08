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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Экоактивисты остановили матч US Open-2024 — один из них приклеил ступни к полу

екоактивісти на US Open
Фото: Getty Images

Полуфинальную игру Открытого чемпионата США по теннису между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой (6:4, 7:5) остановили на 49 минут из-за четырех экоактивистов.

В начале второй партии на стадионе Артура Эша активисты призвали положить конец использованию ископаемого топлива. Один из них приклеил свои босые ноги к цементному полу.

Служба безопасности стадиона и по меньшей мере десять полицейских Нью-Йорка потратили почти 50 минут, чтобы прекратить протест экоактивистов. В итоге их вывели со стадиона и отправили в участок.

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Представитель Теннисной ассоциации США, которая является организатором US Open, Крис Видмайер заявил после матча, что трех из четырех протестующих вывели со стадиона без каких-либо проблем. Но, чтобы безопасно вывести активиста, который приклеил ноги к полу пришлось привлечь полицию и медицинский персонал.

Во время задержки матча некоторые люди скандировали из толпы: Выгоните их!, имея в виду протестующих.

Группа экоактивистов Extinction Rebellion NYC заявила, что ее активисты были там, чтобы призвать к прекращению использования ископаемого топлива, и что “на мертвой планете не может быть тенниса”.

Представитель Extinction Rebellion Майлз Грант после акции рассказал, что изменение климата влияет и на спорт. Он отметил, что каждый год средняя температура на престижных теннисных турнирах растет, увеличивая опасность для спортсменов и болельщиков. Средняя температура на US Open в этом году — на 10 градусов выше нормы.

Это не первый случай экопротеста на крупном теннисном турнире в этом году. На Уимблдоне активисты остановили игру, бросив на травяной корт конфетти.

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Источник: NYT
US Open, акція протесту, Теннис
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