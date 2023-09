Экоактивисты остановили матч US Open-2024 — один из них приклеил ступни к полу

Полуфинальную игру Открытого чемпионата США по теннису между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой (6:4, 7:5) остановили на 49 минут из-за четырех экоактивистов.

В начале второй партии на стадионе Артура Эша активисты призвали положить конец использованию ископаемого топлива. Один из них приклеил свои босые ноги к цементному полу.

Служба безопасности стадиона и по меньшей мере десять полицейских Нью-Йорка потратили почти 50 минут, чтобы прекратить протест экоактивистов. В итоге их вывели со стадиона и отправили в участок.

Представитель Теннисной ассоциации США, которая является организатором US Open, Крис Видмайер заявил после матча, что трех из четырех протестующих вывели со стадиона без каких-либо проблем. Но, чтобы безопасно вывести активиста, который приклеил ноги к полу пришлось привлечь полицию и медицинский персонал.

The US Open semifinal between Coco Gauff and Karolina Muchova at the US Open was delayed by 50 minutes after protesters wearing End Fossil Fuels T-shirts disrupted play.

Watch the moment below pic.twitter.com/tUC6pHBfab

— Sky News (@SkyNews) September 8, 2023