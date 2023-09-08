Экоактивисты остановили матч US Open-2024 — один из них приклеил ступни к полу

Полуфинальную игру Открытого чемпионата США по теннису между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой (6:4, 7:5) остановили на 49 минут из-за четырех экоактивистов.

В начале второй партии на стадионе Артура Эша активисты призвали положить конец использованию ископаемого топлива. Один из них приклеил свои босые ноги к цементному полу.

Служба безопасности стадиона и по меньшей мере десять полицейских Нью-Йорка потратили почти 50 минут, чтобы прекратить протест экоактивистов. В итоге их вывели со стадиона и отправили в участок.

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Представитель Теннисной ассоциации США, которая является организатором US Open, Крис Видмайер заявил после матча, что трех из четырех протестующих вывели со стадиона без каких-либо проблем. Но, чтобы безопасно вывести активиста, который приклеил ноги к полу пришлось привлечь полицию и медицинский персонал.

The US Open semifinal between Coco Gauff and Karolina Muchova at the US Open was delayed by 50 minutes after protesters wearing End Fossil Fuels T-shirts disrupted play. Watch the moment below pic.twitter.com/tUC6pHBfab — Sky News (@SkyNews) September 8, 2023

Во время задержки матча некоторые люди скандировали из толпы: Выгоните их!, имея в виду протестующих.

Группа экоактивистов Extinction Rebellion NYC заявила, что ее активисты были там, чтобы призвать к прекращению использования ископаемого топлива, и что “на мертвой планете не может быть тенниса”.

Представитель Extinction Rebellion Майлз Грант после акции рассказал, что изменение климата влияет и на спорт. Он отметил, что каждый год средняя температура на престижных теннисных турнирах растет, увеличивая опасность для спортсменов и болельщиков. Средняя температура на US Open в этом году — на 10 градусов выше нормы.

Это не первый случай экопротеста на крупном теннисном турнире в этом году. На Уимблдоне активисты остановили игру, бросив на травяной корт конфетти.

Источник : NYT

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