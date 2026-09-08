Российские войска ночью и утром 8 сентября атаковали ряд регионов Украины дронами и ракетами, в том числе баллистическими. Под ударом оказались Киев, Днепропетровщина, Харьков, Черниговщина, Сумщина и Одесщина — повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.

Атака на Киев

Ночью Киев оказался под массированной комбинированной атакой. Враг запустил в направлении города дроны и ракеты. По данным главы МВД Ивана Выговского, в столице повреждено более 50 объектов. Среди них – жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, автозаправочная станция и предприятие по производству муки. Разрушение было зафиксировано в нескольких районах города.

По последним данным, три человека погибли, еще около 20 получили ранения.

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В столице продолжаются спасательные работы.

Телеканал Мы — Украина попал под атаку

Сегодня днем ​​россияне нанесли удар по зданию телеканалов Мы — Украина и Мы — Украина +. Здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы.

По состоянию на 13:00 известно по меньшей мере о пяти пострадавших.

Атака на Киевщину

Киевщина была под массированной атакой РФ. В Белой Церкви ранен мужчина. В области зафиксированы повреждения жилых домов, промышленных и складских помещений, предприятий и транспортных средств.

В частности, в Белоцерковском районе повреждены производственное и складское помещение, два многоквартирных и один частный дом. В Бориспольском районе разрушено складское здание, повреждены предприятие и семь грузовиков. В Броварском районе повреждены три частных дома и автомобиль, в Фастовском районе — три частных дома. В Обуховском районе повреждены два хозяйственных постройки и автомобиль.

Атака на Днепропетровщину

Ночью россияне почти в 20 раз атаковали четыре района области. На Синельниковщине враг целенаправленно атаковал подразделение ГСЧС. К счастью, спасатели находились в укрытии и не пострадали.

Также россияне атаковали Васильковскую и Петропавловскую общины. На Криворожье кафиры атаковали райцентр и Апостоловскую общину. Ранения получила 29-летняя женщина. В Троицком обществе Павлоградского района повреждено агропредприятие.

В Никопольщине под ударом были Никополь, Мировская и Покровская общины.

Атака на Харьков

Поздним вечером 7 сентября российские ударные дроны атаковали Харьков. По информации мэра города Игоря Терехова, в Киевском районе зафиксировано попадание в здание на уровне шестого этажа. Пострадал один человек.

На утро 8 сентября Терехов сообщил о попадании реактивного вражеского дрона в Шевченковском районе города.

РФ атаковала Эпицентр в Черниговской области

Россия атаковала ТЦ Эпицентр в Прилуках Черниговской области. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск на гражданскую инфраструктуру.

Информация о пострадавших уточняется.

Удар по поездах

Утром 8 сентября вражеские дроны ударили в пассажирский поезд сообщением Киев — Сумы. Мониторинговая команда Укрзализныци известила об угрозе, поэтому поезд вовремя остановили и успели вывести пассажиров.

В результате вражеского удара загорелся локомотив. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. К счастью, никто из людей не пострадал.

Также сегодня Россия атаковала поезд сообщением Днепр – Запорожье. К сожалению, погибла одна из проводниц.

Атака на рынок под Одессой

Ночью РФ атаковала рынок 7-й километр в пригороде Одессы – повреждены торговые павильоны. В результате атаки пострадал 58-летний охранник. Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших – это двое мужчин, 1972 и 1978 г.р. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 658-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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