Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер повторно посетят Украину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский о визите представителей президента США

По словам Зеленского, он договорился с Уиткоффом и Кушнером об их повторном визите в Украину. Он подчеркнул, что поезд очень понравился всей американской делегации.

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– И мы договорились, что первое – они приедут снова. Важно не делать больших пауз. Они были много раз в Москве. И это первый раз в Киеве. Я благодарен за то, что они в Киеве, – подчеркнул президент.

Украинская сторона стремится к тому, чтобы американская команда чаще показывала баланс уважения как к Москве, так и к Киеву.

В воскресенье, 6 сентября, Киев посетили Уиткофф и Кушнер. Во время пребывания в столице американская делегация провела переговоры с президентом Украины.

Факты ICTV подготовили краткое изложение ключевых заявлений Уиткоффа, Кушнера и Зеленского по результатам переговоров.

Уже в ночь на 7 сентября спецпредставители президента США отправились из Киева на спецпоезде, сообщила компания Укрзализныця.

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