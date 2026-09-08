Уиткофф и Кушнер снова посетят Украину — Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился о повторном визите спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- Он поблагодарил американскую делегацию за первый приезд и отметил важность регулярных встреч для сохранения баланса уважения США к Украине.
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер повторно посетят Украину.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Зеленский о визите представителей президента США
По словам Зеленского, он договорился с Уиткоффом и Кушнером об их повторном визите в Украину. Он подчеркнул, что поезд очень понравился всей американской делегации.
– И мы договорились, что первое – они приедут снова. Важно не делать больших пауз. Они были много раз в Москве. И это первый раз в Киеве. Я благодарен за то, что они в Киеве, – подчеркнул президент.
Украинская сторона стремится к тому, чтобы американская команда чаще показывала баланс уважения как к Москве, так и к Киеву.
В воскресенье, 6 сентября, Киев посетили Уиткофф и Кушнер. Во время пребывания в столице американская делегация провела переговоры с президентом Украины.
Факты ICTV подготовили краткое изложение ключевых заявлений Уиткоффа, Кушнера и Зеленского по результатам переговоров.
Уже в ночь на 7 сентября спецпредставители президента США отправились из Киева на спецпоезде, сообщила компания Укрзализныця.