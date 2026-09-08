В среду, 9 сентября, на наземном участке Сырецко-Печерской (зеленой) линии киевского метрополитена поезда будут курсировать в тестовом режиме во время объявления желтого уровня воздушной угрозы.

Это финальный этап подготовки перед полноценным запуском движения, запланированным уже с 10 сентября.

Зеленая ветка метро будет работать в тестовом режиме 9 сентября: что известно

Как сообщают в Киевской городской государственной администрации, обновленные алгоритмы позволят поездам продолжать движение по наземному участку без ограничений во время действия именно желтого уровня опасности.

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Сейчас специалисты подземки завершают практическую отработку всех сценариев безопасности.

В частности, четко разрабатываются и проверяются действия персонала в случае объявления как желтого, так и красного уровней угрозы, возникновения внештатных ситуаций или потребности в срочной эвакуации пассажиров с открытых участков путей.

Параллельно тестируется взаимодействие между машинистами, поездными диспетчерами и дежурными станциями, а также порядок быстрого оповещения горожан.

Для удобства пассажиров уже приступили к обновлению аудиосообщений — соответствующие записи меняют в 105 главных вагонах Сырецко-Печерской линии.

В КГГА подчеркивают, что бесперебойность перевозок и внедрение новых правил подчинены главному правилу:

— Безопасность пассажиров и работников – приоритет на предприятии.

Напомним, что в Киеве изменили правила работы метро и мостов во время воздушных тревог. Как будет работать метро в Киеве при разных уровнях тревог – читайте в материале.

Источник : КМДА

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