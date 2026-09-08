Президент Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом в 20 числах сентября.

Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

Глава нашего государства хочет встретиться с президентом США, чтобы обсудить потребность Украины в ракетах для перехвата баллистики.

– Нам нужны пакеты антибаллистики от американцев. Они услышали подробно, что нам нужно и когда нам нужно. Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом и поднятие этой темы. Дай Бог, будет результат, – отметил Зеленский.

Президент заявил, что американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были подробно проинформированы о необходимых Украине антибаллистических ракетах и ​​сроках их поставки во время визита в Киев 6 сентября.

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Вопрос “зимнего пакета” для противодействия баллистике Зеленский планирует поднять и во время личной встречи с президентом США.

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Зеленский отметил, что во время последней атаки ПВО уничтожила около 90% из почти 180 воздушных целей, в том числе более трех десятков крылатых ракет. В то же время результат против баллистики был значительно хуже из-за нехватки необходимых средств.

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Кроме того, Украина развивает свою антибаллистическую систему FREYJA и рассчитывает на поддержку программы со стороны США и европейских партнеров.

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