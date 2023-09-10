Италия — Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу встретится с командой Италии в матче отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 12 сентября на легендарном стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть Италия — Украина

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Ровно, Суспільне Харьков, Суспільне Черкассы), кроме OTT-сервисов.

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В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале MegogoФутбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

Кроме того в эфире радио Проминь состоится аудиотрансляция матча.

Между собой команды ранее встречались восемь раз. Шесть раз фортуна была на стороне Скуадры Адзуры, а еще дважды сборные расписали ничью. Последняя игра состоялась в 2018 году — тогда в товарищеском матче команды сыграли со счетом 1:1.

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