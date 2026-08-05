Украина получает втрое меньше ракет: Зеленский допускает политическое давление
- Владимир Зеленский предположил, что сокращение поставок антибаллистических ракет может быть политическим давлением на Украину.
- С начала 2026 года Украина получила втрое меньше ракет для защиты от баллистических атак, чем в прошлом году.
Президент Владимир Зеленский предположил, что сокращение поставок антибаллистических ракет от партнеров может быть одним из способов политического давления на Украину.
Об этом глава государства заявил во время заседания СНБО 5 августа.
Зеленский заявил о возможном давлении на Украину
Владимир Зеленский сообщил, что с начала этого года Украина получила втрое меньше ракет для защиты от баллистических атак, чем за аналогичный период прошлого года.
— Понимая такой большой дефицит, я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, — сказал глава государства.
Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский провел совещание с участием военных, Министерства обороны, команд Службы безопасности Украины, ГУР и Офиса президента.
Во время совещания глава государства заслушал доклады Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и Евгения Хмары о ситуации на фронте и ключевых потребностях в поставках.
Президент подчеркнул, что в 2026 году поставки антибаллистических ракет от партнеров существенно сократились.
Глава государства отметил, что у партнеров есть необходимые ракеты.
По его словам, важно, чтобы были приняты соответствующие политические решения относительно их поставок, а также ускорены производственные процессы, в частности локализация производства в Украине.