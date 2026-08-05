Президент Владимир Зеленский предположил, что сокращение поставок антибаллистических ракет от партнеров может быть одним из способов политического давления на Украину.

Об этом глава государства заявил во время заседания СНБО 5 августа.

Зеленский заявил о возможном давлении на Украину

Владимир Зеленский сообщил, что с начала этого года Украина получила втрое меньше ракет для защиты от баллистических атак, чем за аналогичный период прошлого года.

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— Понимая такой большой дефицит, я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, — сказал глава государства.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский провел совещание с участием военных, Министерства обороны, команд Службы безопасности Украины, ГУР и Офиса президента.

Во время совещания глава государства заслушал доклады Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и Евгения Хмары о ситуации на фронте и ключевых потребностях в поставках.

Президент подчеркнул, что в 2026 году поставки антибаллистических ракет от партнеров существенно сократились.

Глава государства отметил, что у партнеров есть необходимые ракеты.

По его словам, важно, чтобы были приняты соответствующие политические решения относительно их поставок, а также ускорены производственные процессы, в частности локализация производства в Украине.

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