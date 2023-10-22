Ушел из жизни легендарный футболист Манчестер Юнайтед

Ушел из жизни английский футболист, нападающий, чемпион мира Сэр Роберт Чарлтон, более известный как Бобби Чарлтон. Большую часть карьеры он играл за Манчестер Юнайтед, в котором был капитаном.

По данным издания BBC, Бобби Чарлтон умер в возрасте 86 лет. Сейчас обстоятельства его смерти неизвестны.

В течение 17 лет Бобби выступал в составе Манчестер Юнайтед. В 606 матчах за красных дьяволов он забил 199 голов.

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В 1966 году Чарльтон в статусе капитана привел сборную Англии к победе на домашнем чемпионате мира. На том турнире легендарный футболист забил три гола.

По итогам матча 1966 года, Чарльтон был признан лучшим игроком Европы и получил Золотой мяч.

Источник : BBC

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