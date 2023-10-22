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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ушел из жизни легендарный футболист Манчестер Юнайтед

Ушел из жизни легендарный футболист Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images

Ушел из жизни английский футболист, нападающий, чемпион мира Сэр Роберт Чарлтон, более известный как Бобби Чарлтон. Большую часть карьеры он играл за Манчестер Юнайтед, в котором был капитаном.

По данным издания BBC, Бобби Чарлтон умер в возрасте 86 лет. Сейчас обстоятельства его смерти неизвестны.

В течение 17 лет Бобби выступал в составе Манчестер Юнайтед. В 606 матчах за красных дьяволов он забил 199 голов.

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В 1966 году Чарльтон в статусе капитана привел сборную Англии к победе на домашнем чемпионате мира. На том турнире легендарный футболист забил три гола.

По итогам матча 1966 года, Чарльтон был признан лучшим игроком Европы и получил Золотой мяч.

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Источник: BBC
Манчестер Юнайтед, Лучшие спортсмены, Смерть, смерть спортсмена, Футбол
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