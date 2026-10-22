Украинские военные провели подземную контрнаступательную операцию Велес на Купянском направлении.

Об этом сообщили в 2 корпусе Национальной гвардии Украины Хартия.

Операция Велес на Купянском направлении: что известно

На Купянском направлении группировка под командованием 2 корпуса НГУ Хартия провела подземную контрнаступательную операцию Велес.

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Украинские военные продвинулись более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл российских войск.

По информации корпуса, операция Велес сочетала подземное наступление с боевыми действиями на поверхности и ударами беспилотников.

Благодаря этому Силам обороны удалось лишить российские войска возможности проникнуть в тыл Купянска.

Командир корпуса Хартия бригадный генерал Игорь Оболенский объяснил, что украинские военные долгое время наблюдали за тем, как россияне используют подземные коммуникации.

По его словам, оккупанты планировали воспользоваться газовыми трубопроводами для проникновения в тыл украинских подразделений.

— Мы наблюдали, как противник работает под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газовые трубопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами спустились под землю, — рассказал Оболенский.

Он подчеркнул, что украинские военные смогли предвидеть действия противника и освоить соответствующую тактику.

— Мы предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей, — отметил командир корпуса.

По данным корпуса Хартия, в результате подземной контрнаступательной операции Велес украинские военные взяли в плен более 30 российских оккупантов.

Общие потери противника во время операции составили более 100 военных, сообщили в корпусе.

Кроме того, Силы обороны сорвали попытку российских войск использовать подземные коммуникации для выхода в тыл Купянска.

К проведению операции Велес привлекли несколько подразделений Сил обороны Украины.

В частности, участвовали:

бригада Национальной гвардии Украины Хартия;

штурмовой полк Р.У.Г;

полк беспилотных систем Лава;

подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, в том числе легион Свобода России и Российский добровольческий корпус;

бригада беспилотных систем Ахиллес.

Все эти подразделения действовали в составе группировки под командованием 2 корпуса НГУ Хартия.

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