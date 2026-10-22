Сегодня, 22 октября, актриса и комик Ирина Сопонару празднует день рождения. Сопонару исполнилось 40 лет.

По случаю юбилея Ирина Сопонару подготовила для поклонников юмористический ролик.

Ирина Сопонару опубликовала видео по случаю своего 40-летия

В своем Instagram именинница Ирина Сопонару опубликовала забавное видео. В кадре перед Ириной держат праздничный торт со свечами в виде цифры 30.

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Однако через мгновение первую цифру коварно меняют на 4.

Увидев реальный возраст, Сопонару эмоционально реагирует и буквально выбегает из кадра.

– С днем ​​рождения меня! Принимаю поздравления, – лаконично подписала праздничное видео Ирина Сопонару.

Поклонники и коллеги по цеху уже засыпают Ирину Сопонару теплыми пожеланиями и комплиментами в комментариях, отмечая ее прекрасную форму, чувство юмора и молодой вид.

  • Поздравляю, красавица! Ты мегакрутая!
  • Сияй и процветай! Будь самой счастливой.
  • Красивая Ирина. Ей 40?
  • Happy Birthday to you! Чтоб все так в 40 выглядели! Так держать, новых высот тебе!
  • В смысле вам 40? Серьезно? Ну, максимум 30. Поздравляю и желаю всего лучшего вам!
  • С Днем рождения, звездочка! Пусть цифры в паспорте никогда не станут препятствием для твоих мечтаний и надежд.
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Фото: Ирина Сопонару

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