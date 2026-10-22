Убегала от цифры 4: Ирина Сопонару забавным видео поздравила себя с 40-летием
Сегодня, 22 октября, актриса и комик Ирина Сопонару празднует день рождения. Сопонару исполнилось 40 лет.
По случаю юбилея Ирина Сопонару подготовила для поклонников юмористический ролик.
Ирина Сопонару опубликовала видео по случаю своего 40-летия
В своем Instagram именинница Ирина Сопонару опубликовала забавное видео. В кадре перед Ириной держат праздничный торт со свечами в виде цифры 30.
Однако через мгновение первую цифру коварно меняют на 4.
Увидев реальный возраст, Сопонару эмоционально реагирует и буквально выбегает из кадра.
– С днем рождения меня! Принимаю поздравления, – лаконично подписала праздничное видео Ирина Сопонару.
Поклонники и коллеги по цеху уже засыпают Ирину Сопонару теплыми пожеланиями и комплиментами в комментариях, отмечая ее прекрасную форму, чувство юмора и молодой вид.
- Поздравляю, красавица! Ты мегакрутая!
- Сияй и процветай! Будь самой счастливой.
- Красивая Ирина. Ей 40?
- Happy Birthday to you! Чтоб все так в 40 выглядели! Так держать, новых высот тебе!
- В смысле вам 40? Серьезно? Ну, максимум 30. Поздравляю и желаю всего лучшего вам!
- С Днем рождения, звездочка! Пусть цифры в паспорте никогда не станут препятствием для твоих мечтаний и надежд.
Фото: Ирина Сопонару