В ночь на 22 октября российские войска нанесли удар по историческому центру Киева баллистической ракетой Искандер, которая, согласно сообщению об атаке, была оснащена кассетной боеголовкой К5.

Об этом сообщил внештатный советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) на своей странице в Facebook

Россия атаковала исторический центр Киева баллистической ракетой Искандер

По словам Бескрестнова, такая боеголовка раскрывается над землей, после чего ее боевые элементы взрываются в воздухе.

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Всего она содержит 58 боевых элементов, предназначенных для поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров.

Сергей Бескрестнов уверен, что применение такой ракеты против исторического центра столицы не преследовало военных целей.

По его словам, российские войска стремились разрушить часть старого города и нанести как можно больший ущерб гражданскому населению.

— Этот удар был нанесен не с военной целью. Цель состояла в том, чтобы разрушить часть старого города и ранить как можно больше людей, — заявил Флеш.

Он также подчеркнул, что в результате атаки среди гражданского населения много раненых, а в городе — разрушения.

Напомним, что российские войска начали атаковать Киев вечером 21 октября и продолжили наносить баллистические удары ночью 22 октября.

По данным ГСЧС, в результате атаки погиб один человек, еще 22 пострадали, среди них четверо детей. Повреждения и пожары зафиксировали в шести районах столицы.

В частности, повреждены жилые и нежилые здания, медицинские учреждения, автомобили и монастырь. Также пострадала инфраструктура метро на Южном мосту, из-за чего движение транспорта по мосту временно перекрыли в обоих направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 702 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.