Европейский Союз пока не определился, кто будет представлять его на возможных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди потенциальных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломаты.

Кто может представлять Европу на переговорах с Путиным

Вопрос поиска переговорщика стал особенно актуален после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, где он предложил провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского для достижения прекращения огня.

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Президент Чехии Петр Павел отметил, что Путин не воспринимает ЕС как влиятельного участника переговоров и отказывается от контактов с руководством европейских институций, в частности, Урсулой фон дер Ляен и Каей Каллас.

По его мнению, европейские государства должны определить одного или нескольких представителей, которые получат общий мандат на переговоры. Они не обязательно должны занимать должности в ЕС или НАТО.

Среди возможных кандидатов рассматривают президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, президента Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас.

В то же время, один из дипломатов подчеркнул, что выбор должен основываться на эффективности кандидата, а не на личных амбициях или борьбе за влияние.

По данным Politico, особое внимание дипломатов привлекает президент Финляндии Александр Стубб.

Его преимуществами считают хорошие отношения с Дональдом Трампом, а также значительный опыт Финляндии во взаимодействии с Россией, с которой страна имеет общую границу протяженностью около 1300 км.

Собеседники издания отмечают, что Стубб хорошо понимает угрозы безопасности со стороны Москвы и продемонстрировал политическое лидерство. Поэтому он мог бы стать европейским представителем на предстоящем мирном саммите.

Окончательного решения по кандидатуре переговорщика пока нет.

Напомним, 21 октября Стив Уиткофф по итогам встреч с Зеленским и Путиным сообщил о продолжении трехсторонних переговоров на техническом уровне.

По информации СМИ, Украина и Россия согласились возобновить диалог с участием США.

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