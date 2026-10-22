В результате взрывов в Лозовой Харьковской области 22 октября погибли как минимум два человека.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Лозовой 22 октября: что известно

По информации Олега Синегубова, российские оккупанты нанесли удар по рынку в Лозовой.

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По предварительным данным, в результате взрывов в Лозовой 22 октября погибли два человека, еще 11 пострадали.

На месте российского удара работают медики, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранители.

Информацию о состоянии пострадавших, масштабах разрушений и типе вооружения, которым российские войска атаковали рынок, пока не сообщали.

Напомним, что ночью 22 октября российские войска атаковали Лимановку в Лозовском районе Харьковской области. Погибла 42-летняя женщина, еще девять человек пострадали, в том числе два мальчика 10 и 13 лет.

Ночью и утром 22 октября Россия также атаковала Харьков беспилотниками.

В Слободском, Основянском и Холодногорском районах зафиксировали повреждения зданий и автомобилей, возникли пожары. После утреннего удара по офисному зданию в Основянском районе помощь понадобилась одному человеку.

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