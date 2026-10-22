Взрывы в Лозовой 22 октября: россияне обстреляли рынок, есть погибшие и раненые
В результате взрывов в Лозовой Харьковской области 22 октября погибли как минимум два человека.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Лозовой 22 октября: что известно
По информации Олега Синегубова, российские оккупанты нанесли удар по рынку в Лозовой.
По предварительным данным, в результате взрывов в Лозовой 22 октября погибли два человека, еще 11 пострадали.
На месте российского удара работают медики, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранители.
Информацию о состоянии пострадавших, масштабах разрушений и типе вооружения, которым российские войска атаковали рынок, пока не сообщали.
Напомним, что ночью 22 октября российские войска атаковали Лимановку в Лозовском районе Харьковской области. Погибла 42-летняя женщина, еще девять человек пострадали, в том числе два мальчика 10 и 13 лет.
Ночью и утром 22 октября Россия также атаковала Харьков беспилотниками.
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