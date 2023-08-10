Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В ВР призвали осудить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Верховная Рада осудила дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан и призвала парламенты и правительства мира, Олимпийский комитет и международные спортивные федерации осудить действия Международной федерации фехтования (FIE).

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За соответствующий документ проголосовали 320 парламентариев.

В частности, ВР призвала:

  • отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально извиниться перед ней;
  • привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации;
  • пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок.

Парламент также просит международные спортивные федерации внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие украинские, российские или белорусские спортсмены, сообщила депутат Ирина Геращенко.

27 июля Ольга Харлан на старте соревнований в индивидуальной сабле на ЧМ победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это FIE решила отстранить украинку ей дали черную карточку.

На это решение Украина подала апелляцию, ведь отстранение, выданное FIE, включало также командный турнир на ЧМ.

28 июля стало известно, что МОК предоставил автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже для Ольги Харлан. А впоследствии и решение FIE о приостановлении дисквалификации.

Читайте также
Рада запретила торговлю сигаретами и алкоголем в duty-free
Верховна Рада

Источник: Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко

Верховна Рада, Ольга Харлан
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рада запретила торговлю сигаретами и алкоголем в duty-free
Верховна Рада
Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета: что он предусматривает
Верховна Рада
ВР прекратила полномочия нардепа Холодова
В ВР призвали осудить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения
В Украине предлагают штрафовать водителей шумных транспортных средств
В ВР призвали осудить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения
Госизмена и незаконное обогащение: НАБУ и САП завершили расследование в отношении Деркача
Деркач і Дубінський
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
В ВР призвали осудить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
В ВР призвали осудить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
В ВР призвали осудить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
В ВР призвали осудить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь