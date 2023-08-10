В ВР призвали осудить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения

Верховная Рада осудила дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан и призвала парламенты и правительства мира, Олимпийский комитет и международные спортивные федерации осудить действия Международной федерации фехтования (FIE).

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За соответствующий документ проголосовали 320 парламентариев.

В частности, ВР призвала:

отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально извиниться перед ней;

привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации;

пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок.

Парламент также просит международные спортивные федерации внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие украинские, российские или белорусские спортсмены, сообщила депутат Ирина Геращенко.

27 июля Ольга Харлан на старте соревнований в индивидуальной сабле на ЧМ победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это FIE решила отстранить украинку – ей дали черную карточку.

На это решение Украина подала апелляцию, ведь отстранение, выданное FIE, включало также командный турнир на ЧМ.

28 июля стало известно, что МОК предоставил автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже для Ольги Харлан. А впоследствии и решение FIE о приостановлении дисквалификации.

Источник: Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко

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