Це не спорт: українська каратистка Терлюга заявила, що в неї вкрали фінал ЧС

Українська спортсменка Анжеліка Терлюга звинуватила Міжнародну федерацію карате в тому, що в неї відібрали заслужену перемогу в півфіналі чемпіонату світу.

За рішенням суддів, у двобої з олімпійською чемпіонкою з Болгарії Івет Горановою Терлюга програла, але ситуація виявилась неоднозначною.

Спочатку українка перемогла Горанову з рахунком 14:11. Втім, суперниця подала протест через збій посеред поєдинку годинника, який демонструє тривалість бою. Як наслідок, бій тривав на 20 секунд довше. Поєдинок відновили з позначки 1 хв 17 сек, і відповідним рахунком – 5:4 на користь болгарки.

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Це призвело до того, що болгарка втримала перевагу над українкою із відривом у два бали, що і призвело до рішення суддів, яке позбавило українку права боротись за золоту медаль.

Терлюга: Я ненавиджу цей спорт

Українка у своєму Instagram емоційно відреагувала на рішення суддів, заявивши, що цим вони забрали її перемогу.

– Все найгірше, що могло статись, сталось сьогодні зі мною. Сьогодні я чесно виграла всі поєдинки, і той півфінал проти Івет Горанової (14-11) був неймовірним. Кожен бал, який був у цьому поєдинку, був чесним, – написала вона.

Терлюга вказала, що і судді, й команда суперниці використали проблему з годинником на користь болгарської спортсменки.

– Коли вони повернули бій, болгарська суперниця тікала по кутках і не хотіла більше битись. Тобі з цим жити, Івет. Ти саме так хотіла в фінал чемпіонату світу?!… Я ніколи не вибачу за цей день. Це був не спорт. Це просто несправедливість. А тепер мені хтось буде казати: іди і зберись на свій бронзовий фінал? Та я просто ненавиджу цей спорт, – написала вона.

Українка звинуватила суддів, що вони повернули таймер на час, де в спортсменки з Болгарії була перевага, замість того, щоб, наприклад, розпочати новий бій.

– Я сьогодні нікого не підвела. Я чесно виграла і маю бути в фіналі. У мене вкрали мою мрію. Серце болить, руки трусяться, коли пишу всі ці слова, мені хочеться кричати від болю, і я не знаю, що робити далі, – написала Терлюга.

Терлюгу підтримала Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка нещодавно також була в скандальній ситуації через рішення суддів, підтримала Терлюгу після поразки у півфіналі чемпіонату світу з карате у Будапешті.

– Виродки, будь сильною, – написала Харлан.

Тренер Терлюги прокоментував скандал

Тренер України з карате Олександр Тонкошкур у коментарі Суспільне Спорт прокоментував скандал Терлюги у півфіналі світової першості в Будапешті.

– На превеликий жаль, суддівська колегія задовольнила протест і повернула поєдинок не з початку, по нулях, а на тоді, коли зупинився час. Вважаю, що болгарська сторона, яка програла, вчепилась за єдину можливість допомогти своїй спортсменці, зробила цей протест. Але його задовольнили.

Для нас це несподіванка, тому що коли відбувається порушення процедури, не помічають вихід за лінію або декілька суддів додають оцінку, а її не відзначають спортсмену… Тобто порушення процедури – це одне, а якісь адміністративні моменти – інше. Але судді вирішили, що це дуже великий час – 25 секунд – і повернули його в бій, – заявив він.

Він розповів, що українська федерація з карате напише листа на президію Всесвітньої федерації карате із проханням дати роз’яснення, чому та за якою статтею правил так повелася суддівська колегія і чому вони у відповідь на цю адміністративну помилку вирішили задовольнити протест.

Водночас Тоношкур визнав, що в них є розуміння, що “на 99% нічого не можемо зробити, а лише тільки вплинути на майбутні стосунки між суддями та національними федераціями й спортсменами”.

Він додав, що зараз у команди спортсменки є два дні – четвер і п’ятниця – до бронзових фіналів у суботу.

– Тому зараз потрібен такий емоційний струс, відпочити від цього день-два. Добре, що ці два дні є – спробуємо Анжеліку все-таки ввімкнути, бо у неї за всю кар’єру жодної медалі немає з чемпіонату світу. Якщо доля дає такий шанс, вона має його використати, – сказав він.

Зазначимо, що тепер, якщо рішення суддів не буде переглянуто, Анжеліці Терлюзі доведеться боротися лише за бронзу, поєдинок за яку відбудеться в суботу, 28 жовтня.

Фото: anzhelika_terliuga / Instagram

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