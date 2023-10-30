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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина не будет бойкотировать Евро-2023 по дзюдо из-за допуска на соревнования россиян

дзюдо
Фото: НОК

Сборная Украины по дзюдо примет участие в чемпионате Европы среди мужчин и женщин, который запланирован от 3 до 5 ноября во французском Монпелье. Об этом сообщила Федерация дзюдо Украины.

Национальная команда решила не бойкотировать этот турнир из-за допуска туда “нейтральных” россиян и белорусов. Ранее Украина пропустила ЧМ-2023 в катарской Дохе, куда допустили атлетов из России и Беларуси.

Федерация дзюдо Украины решила не бойкотировать Евро-2023, чтобы не ставить под угрозу квалификацию на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже.

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— Возможный пропуск чемпионата Европы ставит под угрозу квалификацию украинских дзюдоистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Учитывая эти риски, президиумом ФДУ было принято единогласное решение об участии нашей сборной в чемпионате Европы-2023 в Монпелье, — говорится в заявлении ФДУ.

К участию в соревнованиях Европейский союз дзюдо (EJU) допустил в нейтральном статусе 21 атлета из России и Беларуси. Часть из них представляют силовые структуры своих стран и являются военнослужащими. IJF и EJU не отреагировали на обращение ФДУ по этим фактам.

Состав сборной Украины на Евро-2023 по дзюдо

  • Мужчины: Артем Лесюк, Дильшот Халматов (оба — до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Михаил Свидрак (до 81 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Евгений Балевский (100+ кг).
  • Женщины: Юлия Гребеножко (до 63 кг), Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко (обе — до 78 кг), Руслана Булавина, Кристина Гоман (обе — 78+ кг).

Всего Украина на Евро-2023 будет представлена 11 спортсменами. Заметим, что в заявку не попала бронзовый призер Олимпиады-2020. Причины непопадания неизвестны.

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Источник: Суспільне
Дзюдо, Чемпіонат Європи
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