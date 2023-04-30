Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов

Дар'я Білодід
Фото: НОК

Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать чемпионат мира-2023 в Катаре из-за допуска на турнир представителей России и Беларуси.

О таком решении сообщил главный тренер команды Виталий Дуброва в комментарии Суспільному.

— Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли. Сначала увидели заявление Международной федерации дзюдо о допуске, традиционные “мостик к миру”, то есть, как всегда пишут: “Рады приветствовать спортсменов из России и Беларуси на чемпионате мира. Продолжается олимпийской отбор, и все спортсмены должны быть в равных условиях”, — рассказал Дуброва.

Он добавил, что примерно через 15 минут появилась заявка так называемой российской команды нейтральных атлетов. А вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов — парня и девушку.

Дуброва говорит, что в первенстве континента могут участвовать спортсмены из первой сотни, но добавленные спортсмены из Беларуси не входят в эту когорту, занимая 215-е и 175-е места.

Он обратил внимание, что в списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию.

— Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность, — добавил Дуброва.

По его словам, Федерация дзюдо Украины готовит на завтра заявление, а президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Там, по словам тренера, Кошляк готовит речь и будет пытаться бороться. В то же время он добавил, что в дзюдо это будет очень трудно, потому что в этом виде спорта все решается “кулуарно”.

Читайте также
Это низость! Украинские дзюдоисты раскритиковали решение МФД за допуск россиян к ЧМ-2023
Богдан Ядов Дар'я Білодід

Дуброва добавил, что украинские спортсмены будут готовиться к Гран-при в Австрии, которое состоится 25-27 мая и надеются, что там не будет представителей стран-агрессоров.

Чемпионат мира по дзюдо состоится с 7 по 13 мая в Дохе. На нем спортсмены кроме медалей будут бороться за олимпийский рейтинг, который будет определять отбор на Олимпиаду-2024.

Накануне МФД допустила к турнирам атлетов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе. Этому предшествовало решение МОК, который в марте рекомендовал федерациям восстановить в соревнованиях россиян и белорусов.

Заявка россиян на ЧМ-2023 на сайте Международной федерации дзюдо появилась почти сразу после публикации решения о допуске атлетов из этих двух стран к соревнованиям. В ней можно найти лейтенантов, сержантов и прапорщиков ВС РФ.

Источник: Суспільне
Дзюдо, Сборная Украины, Чемпионат мира
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это низость! Украинские дзюдоисты раскритиковали решение МФД за допуск россиян к ЧМ-2023
Богдан Ядов Дар'я Білодід
Среди них – офицеры ВС РФ: МФД разрешила соревноваться россиянам и белорусам
Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов
Сборная Украины будет выступать на Евро-2024. Украинских и белорусских спортсменов разведут во время жеребьевки
Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (30.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь