Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать чемпионат мира-2023 в Катаре из-за допуска на турнир представителей России и Беларуси.

О таком решении сообщил главный тренер команды Виталий Дуброва в комментарии Суспільному.

— Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли. Сначала увидели заявление Международной федерации дзюдо о допуске, традиционные “мостик к миру”, то есть, как всегда пишут: “Рады приветствовать спортсменов из России и Беларуси на чемпионате мира. Продолжается олимпийской отбор, и все спортсмены должны быть в равных условиях”, — рассказал Дуброва.

Он добавил, что примерно через 15 минут появилась заявка так называемой российской команды нейтральных атлетов. А вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов — парня и девушку.

Дуброва говорит, что в первенстве континента могут участвовать спортсмены из первой сотни, но добавленные спортсмены из Беларуси не входят в эту когорту, занимая 215-е и 175-е места.

Он обратил внимание, что в списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию.

— Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность, — добавил Дуброва.

По его словам, Федерация дзюдо Украины готовит на завтра заявление, а президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Там, по словам тренера, Кошляк готовит речь и будет пытаться бороться. В то же время он добавил, что в дзюдо это будет очень трудно, потому что в этом виде спорта все решается “кулуарно”.

Дуброва добавил, что украинские спортсмены будут готовиться к Гран-при в Австрии, которое состоится 25-27 мая и надеются, что там не будет представителей стран-агрессоров.

Чемпионат мира по дзюдо состоится с 7 по 13 мая в Дохе. На нем спортсмены кроме медалей будут бороться за олимпийский рейтинг, который будет определять отбор на Олимпиаду-2024.

Накануне МФД допустила к турнирам атлетов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе. Этому предшествовало решение МОК, который в марте рекомендовал федерациям восстановить в соревнованиях россиян и белорусов.

Заявка россиян на ЧМ-2023 на сайте Международной федерации дзюдо появилась почти сразу после публикации решения о допуске атлетов из этих двух стран к соревнованиям. В ней можно найти лейтенантов, сержантов и прапорщиков ВС РФ.

Источник : Суспільне

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