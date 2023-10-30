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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна не бойкотуватиме Євро-2023 з дзюдо через допуск на змагання росіян

дзюдо
Фото: НОК

Збірна України з дзюдо візьме участь у чемпіонаті Європи серед чоловіків та жінок, який запланований із 3 до 5 листопада у французькому Монпельє. Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Національна команда вирішила не бойкотувати цей турнір через допуск туди “нейтральних” росіян та білорусів. Раніше Україна пропустила ЧС-2023 у катарській Досі, куди допустили атлетів із Росії та Білорусі.

Федерація дзюдо України вирішила не бойкотувати Євро-2023, щоб не ставити під загрозу кваліфікацію на літню Олімпіаду-2024 у Парижі.

Зараз дивляться

— Можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Зважаючи на ці ризики, президією ФДУ було ухвалено одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє, — йдеться у заяві ФДУ.

До участі у змаганнях Європейський союз дзюдо (EJU) допустив у нейтральному статусі 21 атлета з Росії та Білорусі. Частина з них  представляють силові структури своїх країн та є військовослужбовцями. IJF та EJU не відреагували на звернення ФДУ щодо цих фактів.

Склад збірної України на Євро-2023 з дзюдо

  • Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва — до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євгеній Балевський (100+ кг).
  • Жінки: Юлія Гребеножко (до 63 кг), Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (обидві — до 78 кг), Руслана Булавіна, Христина Гоман (обидві — 78+ кг).

Всього Україна на Євро-2023 буде представлена 11 спортсменами. Зауважимо, що до заявки не потрапила бронзова призерка Олімпіади-2020. Причини непотрапляння невідомі.

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Джерело: Суспільне
Дзюдо, Чемпіонат Європи
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