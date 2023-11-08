Франция подала заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Франция подала заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Об этом объявили на сайте Национального олимпийского комитета Франции.

Хозяйку Игр-2030 Международный олимпийский комитет должен определить летом 2024 года.

Французская заявка будет бороться за право проведения с американским Солт-Лейк-Сити, Швейцарией и Швецией.

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Что известно о заявке Франции на Олимпиаду-2030?

Карта мест проведения Олимпиады охватывает четыре центра вокруг Альп на юго-востоке Франции, неподалеку от предыдущих хозяев зимних игр — Шамони (1924), Гренобля (1968) и Альбервиля (1992).

В случае победы Ницца будет принимать соревнования по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку и керлингу в закрытых помещениях.

Франция не имеет конькобежной арены, которая используется на чемпионатах мира высокого уровня, поэтому возможно, что организаторы будут искать место проведения соревнований за пределами Франции или предложить временный объект.

Олимпийские и паралимпийские страны-хозяйки традиционно определялись путем голосования членов МОК за семь лет до начала Игр, но недавние реформы обеспечили гибкость процесса и сроков. Теперь МОК может вступать в расширенный диалог с тем, кого он считает “лучшим кандидатом на проведение Олимпиады”.

В 2017 году МОК отдал право на проведение летних Игр 2024 и 2028 годов Парижу и Лос-Анджелесу соответственно. Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в 2019 году были выбраны хозяевами зимних Игр-2026.

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