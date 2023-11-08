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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Франция подала заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

олімпійська медаль
Фото: Depositphotos

Франция подала заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Об этом объявили на сайте Национального олимпийского комитета Франции.

Хозяйку Игр-2030 Международный олимпийский комитет должен определить летом 2024 года.

Французская заявка будет бороться за право проведения с американским Солт-Лейк-Сити, Швейцарией и Швецией.

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Что известно о заявке Франции на Олимпиаду-2030?

Карта мест проведения Олимпиады охватывает четыре центра вокруг Альп на юго-востоке Франции, неподалеку от предыдущих хозяев зимних игр — Шамони (1924), Гренобля (1968) и Альбервиля (1992).

В случае победы Ницца будет принимать соревнования по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку и керлингу в закрытых помещениях.

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Франция не имеет конькобежной арены, которая используется на чемпионатах мира высокого уровня, поэтому возможно, что организаторы будут искать место проведения соревнований за пределами Франции или предложить временный объект.

Олимпийские и паралимпийские страны-хозяйки традиционно определялись путем голосования членов МОК за семь лет до начала Игр, но недавние реформы обеспечили гибкость процесса и сроков. Теперь МОК может вступать в расширенный диалог с тем, кого он считает “лучшим кандидатом на проведение Олимпиады”.

В 2017 году МОК отдал право на проведение летних Игр 2024 и 2028 годов Парижу и Лос-Анджелесу соответственно. Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в 2019 году были выбраны хозяевами зимних Игр-2026.

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Олимпийские игры, Франция
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