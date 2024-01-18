Россияне растеряны: Беленюк сообщил, что некоторых борцов из РФ уже не допустили к Олимпиаде

Олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк сообщил, что Украина будет сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, чтобы разработать критерии допуска россиян и белорусов к летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Он также сообщил, что некоторые российские борцы, которые планировали принять участие в Олимпийских играх, уже не допущены.

— Разработанные критерии должны соответствовать интересам Украины. Те люди, которые поддерживали или поддерживают войну, которые были установлены как участники пропагандистских мероприятий, например стояли возле Путина и прославляли российские власти и их лидера, не должны иметь возможности участвовать в международных соревнованиях, — сказал он.

Он добавил, что располагает информацией о том, что некоторых российских борцов уже заблокировали. Беленюк отметил, что они сейчас растеряны и не знают, что делать, поскольку планировали принять участие в Олимпийских играх, но такая возможность пока закрыта.

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Беленюк считает, что Украине надо продолжать работу в этом направлении, коммуницировать с МОК, доказывать и показывать, как те или иные спортсмены страны-агрессора проявляли себя. Он отметил, что атлеты, которые участвовали в пропагандистских мероприятиях нельзя назвать нейтральными.

Напомним, в декабре 2023 года Исполком МОК решил допустить индивидуальных спортсменов из стран-агрессоров к летним Олимпийским играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В заявлении говорилось, что атлеты и персонал, которые поддерживают войну против Украины или являются сотрудниками силовых структур стран-агрессоров, не смогут принять участие.

Источник : Верховная Рада

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