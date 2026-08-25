Несмотря на то, что основной этап индексации пенсионных выплат по правительственному постановлению №236 завершился в марте, с 1 сентября украинские пенсионеры будут продолжать получать ранее установленные суммы.

Никаких новых выплат или дополнительных перерасчетов в сентябре не ожидается. Однако все финансовые гарантии, повышение и возрастные доплаты остаются в силе.

Пенсии с 1 сентября: минимальные выплаты и доплаты за стаж

Сохранены размеры минимальных пенсий, обновлены весной. В частности, для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы выплаты составляют:

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I группа — 11 041,85 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа — 6 808,95 грн.

Также остаются действовать следующие уровни минимальных пенсий для разных категорий:

от 65 лет (неработающие, стаж 30 лет для женщин/35 для мужчин) и от 80 лет (стаж 20/25 лет) – 4 213 грн;

от 70 до 80 лет (стаж 30/35 лет) — 4 050 грн (если стажа меньше, сумма рассчитывается пропорционально этой базе);

лица до 70 лет (стаж 30/35 лет) и люди с инвалидностью I группы — 3725 грн;

другие неработающие пенсионеры — 3 406 грн.

Пенсии с 1 сентября: ежемесячные возрастные надбавки

Граждане, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 грн, продолжают ежемесячно получать стандартные возрастные доплаты:

от 70 до 75 лет — 300 грн;

от 75 до 80 лет — 456 грн;

более 80 лет — 570 грн.

Напомним, что в рамках проведенной индексации минимальное повышение составило 100 грн, а максимальный размер доплаты ограничен в размере 2 595 грн.

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