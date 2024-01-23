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Это наш долг! Зинченко в интервью The Athletic высказался об “усталости от войны”

Олександр Зінченко
Фото: Depositphotos

Один из лидеров сборной Украины по футболу и игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко признался, что скучает по родине, и высказался об обязанности украинских спортсменов за рубежом.

В интервью авторитетному британскому изданию The Athletic он сказал, что украинцы не могут себе позволить усталость от войны. Сначала Зинченко напомнил о кровавой войне, которую Россия развязала против Украины.

— Я говорю себе и своей жене, что очень хочу быть в Украине, потому что это моя родина. Смотря и следя за новостями, где почти каждый день люди гибнут без всякой причины, вы просто спрашиваете себя: чего они (россияне, — Ред.) пытаются достичь? — говорит он.

Издание пишет, что проходит два года с полномасштабного вторжения РФ в Украину, а тем временем сборная Украины ожидает матч плей-офф отбора на Евро-2024, где сыграет с Боснией и Герцеговиной в полуфинале в марте. А освещение войны в Украине в мировых медиа несколько уменьшилось из-за других горячих точек, в частности войны в Израиле и секторе Газа.

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— Возможно, некоторые люди устали от войны, но все мы, украинцы во всем мире… мы не можем устать от этого, потому что это наша жизнь, это наша страна. Очень трудно быть вдали от своей страны. Нам нужно больше говорить об этом, и это то, что мы стараемся делать. Украинцы, которые играют за границей в футбол, теннис, бокс — мы должны представлять нашу страну. Это наш долг, — сказал Зинченко.

Футболист добавил, что каждый, кто имеет украинский паспорт, должен делать все возможное, чтобы победа Украины стала намного ближе.

Зинченко отметил, что “любые победы украинцев дарят большие эмоции людям, которые борются за нашу свободу”. Александр сказал: Многие герои на передовой смотрят футбол.

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Источник: The Athletic
Сборная Украины, Александр Зинченко, Футбол
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