В результате удара Воздушных сил ВСУ был ликвидирован важный пункт управления и связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

Для поражения объекта использовались крылатые ракеты воздушного базирования, сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины.

ВСУ поразили пункт управления россиян на ТОТ

— 25 мая 2026 года Воздушные силы Вооружённых сил Украины применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для успешного уничтожения важного пункта управления и связи противника на временно оккупированной территории Луганской области, – говорится в сообщении Генштаба в понедельник.

Этот удар подчёркивает стратегическую дальновидность, единство планирования и целенаправленные действия, которые доказывают, что ни одна позиция российского агрессора не является безопасной на украинской земле.

Напомним, по последним данным Генштаба, Вооружённые силы Украины за сутки уничтожили 1 020 российских оккупантов.

Совокупные потери личного состава армии РФ на 1 552-е сутки полномасштабной войны превысили 1,356 млн военных.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.

