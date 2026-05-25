Украина сегодня защищает право не только украинского, но и белорусского народов жить без диктатуры империй, насилия и страха.

Об этом заявила глава Объединенного переходного кабинета белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская.

Победа Украины откроет путь к свободе Беларуси

— Мы хорошо понимаем, что Украина сегодня защищает не только свою независимость. Украина защищает право наших народов жить без диктатуры империй, без насилия и страха…Я уверена, что победа Украины откроет путь и к свободе Беларуси, – сказала она на пресс-конференции по результатам встречи с Андреем Сибигой 25 мая.

Тихановская отметила, что это ее первый рабочий визит в Украину.

Она находится в Киеве, чтобы подчеркнуть: белорусский народ поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

— Мы признаем, что режим в Минске сделал Беларусь соучастником в этой агрессии. Лукашенко – узурпатор, который проиграл выборы, он не представляет белорусов и служит исключительно интересам Кремля и имперской России. Но Беларусь – не Россия. Белорусы стояли с вами на Майдане, погибали в окопах еще с 2014 года. Тысячи белорусов выступили против войны и сотни остаются за решеткой из-за поддержки Украины, – отметила Тихановская.

Напомним, утром в понедельник, 25 мая, в Киев с первым официальным визитом прибыла лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.

