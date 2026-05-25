Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил новыми ударами по Киеву в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.

Лавров также призвал Соединенные Штаты эвакуировать дипломатический персонал из Киева, сообщает МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Лавров провел телефонный разговор с Рубио по поручению российского президента Путина.

Глава российского МИД сообщил американской стороне, что в ответ на “террористические атаки” по территории России армия РФ якобы начинает “системные и последовательные удары” по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ.

Лавров в очередной раз пригрозил ударами по так называемым центрам принятия решений в Киеве.

Также глава МИД РФ напомнил Рубио о заявлении российского МИД с рекомендацией иностранным государствам обеспечить эвакуацию дипломатического персонала и своих граждан из Киева.

Глава российской дипломатии упомянул договоренности по Украине, которые, по версии российской стороны, были достигнуты в Анкоридже в 2025 году по инициативе США.

Лавров обвинил “европейские элиты” и украинские власти в якобы срыве этих договоренностей.

В Москве также заявили, что Лавров и Рубио якобы подтвердили намерение “несмотря на известные разногласия” продолжать работу над нормализацией деятельности дипломатических миссий России и США.

В ночь на 24 мая Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине за последнее время.

По информации Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 90 ракет различных типов и около 600 дронов. Основным направлением атаки стал Киев.

