Следующие шесть месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы Украины.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

По словам Арахамии, состоялась важная встреча фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он рассказал, что на заседании присутствовали глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вицеспикер Александр Корниенко, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

– Говорили откровенно – о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период. Спасибо президенту за откровенный разговор, а фракции – за высокую явку, – говорится в сообщении.

Как утверждает Арахамия, все понимают, что следующие шесть месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны.

Он отметил, что приоритет Украины – обеспечить устойчивость государственных институций, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления.

Кроме этого, необходимо продолжать шаги, приближающие Украину к вступлению в Европейский Союз.

Отдельно они обсудили дипломатическое направление. По словам Арахамии, Украина нуждается в реальном движении к миру – не заморозке войны, а созданию условий для сохранения жизней, усилению международной поддержки, давлению на Россию.

Он утверждает, что необходима сильная позиция государства, единство внутри страны и ответственная работа всех ветвей власти.

По его мнению, сегодня не время для внутренних конфликтов или политических шоу, но нужны решения, которые помогут Украине выстоять, укрепить государство и приблизить справедливый мир.

