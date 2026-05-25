Следующие шесть месяцев должны стать временем стабилизации работы Украины — Арахамия
Арахамия о стабилизации работы Украины
По словам Арахамии, состоялась важная встреча фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он рассказал, что на заседании присутствовали глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вицеспикер Александр Корниенко, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
– Говорили откровенно – о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период. Спасибо президенту за откровенный разговор, а фракции – за высокую явку, – говорится в сообщении.
Как утверждает Арахамия, все понимают, что следующие шесть месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны.
Он отметил, что приоритет Украины – обеспечить устойчивость государственных институций, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления.
Кроме этого, необходимо продолжать шаги, приближающие Украину к вступлению в Европейский Союз.
Отдельно они обсудили дипломатическое направление. По словам Арахамии, Украина нуждается в реальном движении к миру – не заморозке войны, а созданию условий для сохранения жизней, усилению международной поддержки, давлению на Россию.
Он утверждает, что необходима сильная позиция государства, единство внутри страны и ответственная работа всех ветвей власти.
По его мнению, сегодня не время для внутренних конфликтов или политических шоу, но нужны решения, которые помогут Украине выстоять, укрепить государство и приблизить справедливый мир.