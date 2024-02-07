Оба улыбаются: Майк Тайсон встретился с боксером, которому во время боя откусил ухо

Легенды бокса Майк Тайсон и Эвандер Холифилд доказали, что закопали топор после печально известного матча-реванша в 1996 году в Лас-Вегасе.

Тогда Тайсон шокировал всех, укусив за ухо Холифилда. После такой выходки его дисквалифицировали.

Боксеры, которые считаются одними из лучших бойцов, неоднократно встречались на различных мероприятиях и демонстрировали, что их дружба крепкая, несмотря на печально известный поединок.

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На своей странице в Instagram Майк Тайсон опубликовал фото, где он сидит рядом с Холифилдом. На фотографии они оба улыбаются.

— Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом, — подписал снимок Тайсон.

На это Холифилд ответил в комментариях под сообщением: Я тебя люблю, Майк.

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Бой Тайсон — Холифилд

Эвандер Холифилд дважды в карьере победил Майка Тайсона — в 1996-м и 1997 годах. Первый бой завершился досрочно, а во втором Тайсона дисквалифицировали за откушенное ухо соперника.

После инцидента спортивная комиссия штата Невада отозвала боксерскую лицензию Тайсона и оштрафовала его на $3 млн плюс судебные издержки после дисквалификации.

Впоследствии он выиграл апелляцию на восстановление лицензии, но после бана не выходил на ринг более 18 месяцев.

Двукратный чемпион мира больше никогда не выигрывал титул, пока не объявил о завершении карьеры после поражения техническим нокаутом от ирландца Кевина Макбрайда в 2005 году. Что касается Холифилда, то он решил завершить карьеру в 2014 году.

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