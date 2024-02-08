Конгресс УЕФА разрешил Чеферину баллотироваться на четвертый срок — он сделал заявление

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не будет баллотироваться на четвертый срок на пост главы европейского футбольного органа в 2027 году, несмотря на одобрение противоречивых реформ, которые бы позволили ему это сделать.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после Конгресса УЕФА в Париже.

Чеферин не планирует баллотироваться на выборах 2027 года

— Около шести месяцев назад я решил, что больше не планирую баллотироваться в 2027 году. Причина в том, что через некоторое время каждая организация нуждается в свежей крови, но главным образом потому, что я был далеко от своей семьи в течение семи лет, — сказал Чеферин.

Его заявление прозвучало после того, как страны-члены УЕФА подавляющим большинством голосов проголосовали за ряд поправок в устав, в том числе и за то, что позволило бы Чеферину потенциально остаться на своем посту до 2031 года.

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Как сообщил журналист The Independent Мигель Делани в соцсети X, против поправок в устав выступили только Англия, Норвегия и Исландия. Украина — воздержалась.

Изменения в устав, касающиеся президентства, не отменяют ограничения на три срока, но предусматривают, что сроки полномочий, начатые или отработанные до 1 июля 2017 года, не принимаются во внимание.

Словенец возглавил УЕФА в 2016 году после отстранения Мишеля Платини. Чеферина позже переизбирали дважды — в 2019 и 2023 годах.

Источник : AFP

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