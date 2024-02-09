Первая игра против Албании: сборная Украины узнала календарь матчей в Лиге наций-2024/25

Сборная Украины по футболу 8 февраля узнала своих соперников в новом сезоне Лиги наций УЕФА.

Сине-желтые выступают в дивизионе В и попали в одну группу с командами Грузии, Албании и Чехии по результатам жеребьевки в Париже.

УАФ опубликовал календарь матчей сборной Украины в Лиге наций сезона-2024/25.

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Календарь сборной Украины в Лиге наций-2024/25

В стартовом туре подопечные Сергея Реброва 7 сентября 2024 года сыграют номинально домашний матч против Албании. В заключительном туре украинцы на выезде проведут ответный матч с албанцами 19 ноября 2024 года.

Первый тур. 7 сентября (21:45), Украина — Албания;

7 сентября (21:45), Украина — Албания; Второй тур. 10 сентября (21:45), Чехия — Украина;

10 сентября (21:45), Чехия — Украина; Третий тур. 11 октября (21:45), Украина — Грузия;

11 октября (21:45), Украина — Грузия; Четвертый тур. 14 октября (21:45), Украина — Чехия;

14 октября (21:45), Украина — Чехия; Пятый тур. 16 ноября (19:00), Грузия — Украина;

16 ноября (19:00), Грузия — Украина; Шестой тур. 19 ноября (21:45), Албания — Украина.

Обновленный регламент Лиги наций

УЕФА несколько обновила регламент турнира. Если раньше, например, команда, которая выигрывала свою группу в Лиге В, поднималась в высший дивизион, а команда, которая занимала четвертое место, опускалась. То сейчас каждое занятое место в квартете стало важным.

Согласно изменениям, если Украина займет первое место в группе, то поднимется в Лигу А. Если станет второй — то будет играть стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А.

Третье место также будет означать стыковые матчи, но уже за право остаться в дивизионе против команды, которая займет второе место в группе Лиги С. Четвертое место, как и раньше будет означать понижение в классе.

От мест, которые займут участники Лиги наций-2024/2025, зависит, в какую группу, с четырьмя или пятью командами, они попадут в отборе ЧМ-2026.

Со всеми результатами жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, вы можете ознакомиться в нашем материале.

Источник : УАФ

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