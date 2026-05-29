Учебный год 2025-2026 стал одним из самых сложных для украинских школьников из-за постоянных воздушных тревог, ракетных обстрелов и различной ситуации безопасности в регионах страны.

В одних городах обучение несколько раз переходило в дистанционный формат, а в других детям приходилось проводить значительную часть уроков в укрытиях.

Например, в Киеве из-за ситуации безопасности школам приходилось продолжать каникулы, тогда как в прифронтовых регионах ученики нередко учились в смешанном формате.

Сейчас смотрят

Когда начинаются летние каникулы во Львове

Во Львовском городском совете сообщили, что даты начала летних каникул во Львове в 2026 году будут не одинаковыми. В большинстве львовских школ учебный год завершится в начале июня.

Именно 5 июня станет последним учебным днем ​​для большого числа учеников города. После этого школьники уйдут на летние каникулы, которые продлятся до 31 августа.

В то же время есть учебные заведения, где обучение завершится раньше. В частности последний звонок 29 мая прозвучал в начальной школе №4 Львовского городского совета, а также в лицее №10 имени Святой Марии Магдалины.

Летние каникулы во Львове 2026: почему даты отличаются

Во Львове, как и по всей Украине, каждое учебное заведение самостоятельно определяет структуру учебного года, график каникул и дату завершения занятий. Именно поэтому даты начала летнего отдыха могут отличаться даже в пределах одного города.

Часть школ решила завершить обучение в конце мая, в то время как другие продолжили образовательный процесс почти до середины июня.

Это связано как с особенностями учебного плана, так и с необходимостью компенсировать образовательные потери, возникающие из-за воздушных тревог и вынужденных перерывов во время учебного года.

Какие школы Львова будут учиться дольше

Некоторые учебные заведения Львова продолжат образовательный процесс дольше других. Например, в Рясно-Русском лицее Львовского городского совета обучение завершится только 12 июня.

Кроме того, до 10 июня пройдет учебный год в лицее №74 и Львовской гимназии Евшан. Итак, часть учеников уйдет на летние каникулы позже своих сверстников.

Сколько продлятся летние каникулы во Львове в 2026 году

Несмотря на разные даты завершения обучения, продолжительность летнего отдыха для школьников остается стандартной. Летние каникулы во Львове в 2026 году продлятся до конца августа, а новый учебный год начнется 1 сентября.

Педагоги отмечают, что даже несмотря на сложный год школы стараются сохранять привычный график отдыха для детей, ведь после длительного стресса и постоянных тревог школьникам нужно полноценное восстановление перед новым учебным годом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.