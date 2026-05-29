Летние каникулы во Львове 2026: когда прозвучит последний звонок в школах
- В большинстве школ Львова летние каникулы в 2026 году начнутся 5 июня, однако некоторые учебные заведения уже завершили учебный год 29 мая.
- Часть львовских школ продлит учебный год почти до середины июня.
- Несмотря на сложный учебный год из-за обстрелов и воздушных тревог, летние каникулы во Львове продлятся до 31 августа.
Учебный год 2025-2026 стал одним из самых сложных для украинских школьников из-за постоянных воздушных тревог, ракетных обстрелов и различной ситуации безопасности в регионах страны.
В одних городах обучение несколько раз переходило в дистанционный формат, а в других детям приходилось проводить значительную часть уроков в укрытиях.
Например, в Киеве из-за ситуации безопасности школам приходилось продолжать каникулы, тогда как в прифронтовых регионах ученики нередко учились в смешанном формате.
Когда начинаются летние каникулы во Львове
Во Львовском городском совете сообщили, что даты начала летних каникул во Львове в 2026 году будут не одинаковыми. В большинстве львовских школ учебный год завершится в начале июня.
Именно 5 июня станет последним учебным днем для большого числа учеников города. После этого школьники уйдут на летние каникулы, которые продлятся до 31 августа.
В то же время есть учебные заведения, где обучение завершится раньше. В частности последний звонок 29 мая прозвучал в начальной школе №4 Львовского городского совета, а также в лицее №10 имени Святой Марии Магдалины.
Летние каникулы во Львове 2026: почему даты отличаются
Во Львове, как и по всей Украине, каждое учебное заведение самостоятельно определяет структуру учебного года, график каникул и дату завершения занятий. Именно поэтому даты начала летнего отдыха могут отличаться даже в пределах одного города.
Часть школ решила завершить обучение в конце мая, в то время как другие продолжили образовательный процесс почти до середины июня.
Это связано как с особенностями учебного плана, так и с необходимостью компенсировать образовательные потери, возникающие из-за воздушных тревог и вынужденных перерывов во время учебного года.
Какие школы Львова будут учиться дольше
Некоторые учебные заведения Львова продолжат образовательный процесс дольше других. Например, в Рясно-Русском лицее Львовского городского совета обучение завершится только 12 июня.
Кроме того, до 10 июня пройдет учебный год в лицее №74 и Львовской гимназии Евшан. Итак, часть учеников уйдет на летние каникулы позже своих сверстников.
Сколько продлятся летние каникулы во Львове в 2026 году
Несмотря на разные даты завершения обучения, продолжительность летнего отдыха для школьников остается стандартной. Летние каникулы во Львове в 2026 году продлятся до конца августа, а новый учебный год начнется 1 сентября.
Педагоги отмечают, что даже несмотря на сложный год школы стараются сохранять привычный график отдыха для детей, ведь после длительного стресса и постоянных тревог школьникам нужно полноценное восстановление перед новым учебным годом.