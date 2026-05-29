Ирина Гамалий, редактор сайта
Взрывы в Киеве 29 мая: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности
Взрывы в Киеве прозвучали вечером в пятницу, 29 мая. Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога.
Взрывы в Киеве 29 мая: какие последствия
– Взрывы в Киеве, — сообщили журналисты, находящиеся в городе.
Воздушные силы объявили о ракетной опасности в Киеве и других регионах Украины.
— Ракета на востоке от Киева, курс южный, — говорится в сообщении.
КГГА в 19:08 объявила воздушную тревогу в столице.
Напомним, президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщил, что российские войска готовят новый массированный удар по территории Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
