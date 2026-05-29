Центр разведки ФСБ, НПС Ярославль-3 и порт Темрюк: СБУ поразила целый ряд объектов в РФ
- Специалисты ЦСО Альфа СБУ поразили 16-й центр ФСБ РФ в Краснодарском крае, который использовался для радиоэлектронной разведки, наведения ракет и дронов по Украине.
- Также под удар попали НПС Ярославль-3 в Ярославской области и газовый терминал в порту Темрюк, где после атак зафиксировали пожары.
- В СБУ отмечают, что подобные спецоперации ослабляют разведывательные и энергетические возможности РФ, а также сокращают доходы Кремля от экспорта нефти и газа.
Удар по центру радиоэлектронной разведки ФСБ
Специалисты Центра спецопераций Альфа СБУ поразили 16-й центр ФСБ РФ, специализировавшийся на радиоэлектронной разведке.
Объект расположен в Темрютском районе Краснодарского края. Российские военные использовали его для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.
В результате атаки беспилотников СБУ из строя были выведены ключевые элементы центра радиоэлектронной разведки РФ.
Такие операции имеют стратегическое значение, поскольку снижают способность России контролировать воздушное пространство, координировать работу систем ПВО и планировать удары по Украине.
Удар по НПС Ярославль-3 и порту Темрюк
Также специалисты Центра спецопераций Альфа СБУ поразили стратегическую нефтеперекачивающую станцию с резервуарным парком Ярославль-3 в Ярославской области РФ и газовый терминал в порту Темрюк Краснодарского края.
НПС Ярославль-3 является частью магистральной Балтийской трубопроводной системы БТС-1. Она обеспечивает поставку сырья на расположенный вблизи НПЗ Славнефть-ЯНОС, а также в экспортные терминалы порта Приморск.
После атаки беспилотников СБУ на объекте вспыхнули три резервуара с сырой нефтью. Площадь пожара превысила 5 тысяч квадратных метров.
В порту Темрюк после ударов по газовому терминалу зафиксирован пожар на территории ООО Мактрен — Нефть. По имеющейся информации, горят газовый трубопровод на пирсе причала и здания. На этом объекте осуществляли перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.
Подобные спецоперации СБУ ослабляют энергетическую инфраструктуру РФ и сокращают возможности России получать доходы от экспорта нефти и газа.
Каждая выведенная из строя НПС, остановленный трубопровод или поврежденный НПЗ — это меньше средств для российского бюджета, которые Кремль мог бы направить на ракеты, дроны и снаряды для войны против Украины, отмечает СБУ.