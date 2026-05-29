СБУ ударила по центру радиоэлектронной разведки ФСБ в Краснодарском крае, а также по НПС Ярославль-3 и газовому терминалу в порту Темрюк.

Удар по центру радиоэлектронной разведки ФСБ

Специалисты Центра спецопераций Альфа СБУ поразили 16-й центр ФСБ РФ, специализировавшийся на радиоэлектронной разведке.

Объект расположен в Темрютском районе Краснодарского края. Российские военные использовали его для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

Сейчас смотрят

В результате атаки беспилотников СБУ из строя были выведены ключевые элементы центра радиоэлектронной разведки РФ.

Такие операции имеют стратегическое значение, поскольку снижают способность России контролировать воздушное пространство, координировать работу систем ПВО и планировать удары по Украине.

Удар по НПС Ярославль-3 и порту Темрюк

Под ударом оказались НПС Ярославль-3 и газовый терминал в порту Темрюк

Также специалисты Центра спецопераций Альфа СБУ поразили стратегическую нефтеперекачивающую станцию ​​с резервуарным парком Ярославль-3 в Ярославской области РФ и газовый терминал в порту Темрюк Краснодарского края.

НПС Ярославль-3 является частью магистральной Балтийской трубопроводной системы БТС-1. Она обеспечивает поставку сырья на расположенный вблизи НПЗ Славнефть-ЯНОС, а также в экспортные терминалы порта Приморск.

После атаки беспилотников СБУ на объекте вспыхнули три резервуара с сырой нефтью. Площадь пожара превысила 5 тысяч квадратных метров.

В порту Темрюк после ударов по газовому терминалу зафиксирован пожар на территории ООО Мактрен — Нефть. По имеющейся информации, горят газовый трубопровод на пирсе причала и здания. На этом объекте осуществляли перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

Подобные спецоперации СБУ ослабляют энергетическую инфраструктуру РФ и сокращают возможности России получать доходы от экспорта нефти и газа.

Каждая выведенная из строя НПС, остановленный трубопровод или поврежденный НПЗ — это меньше средств для российского бюджета, которые Кремль мог бы направить на ракеты, дроны и снаряды для войны против Украины, отмечает СБУ.

Источник : СБУ, СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.