Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25
В Париже в четверг, 8 февраля, состоялась жеребьевка нового сезона турнира Лиги наций УЕФА.
54 национальные команды разделят на четыре дивизиона (A, B, C, D) по результатам прошлого сезона. В первых трех будут играть по 16 команд — по четыре команды в квартете, а в последнем шесть сборных разобьют на две группы по три команды.
В Лигах A, B и C каждая команда сыграет шесть матчей в своей группе, один дома и один на выезде против трех других сборных группы. А вот в Лиге D каждая из команд сыграет всего четыре матча.
По итогам предыдущего сезона национальная сборная Украины в Лиге наций-2024/25 продолжит выступления в Лиге B.
Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25
Лига А
- Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия;
- Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль;
- Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина;
- Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига B
- Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия;
- Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция;
- Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан;
- Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига C
- Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония;
- Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар;
- Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь;
- Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.
Лига D
- Группа 1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн;
- Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.
Матчи первого тура запланированы на 5-7 октября 2024 года. Заключительный, шестой тур, состоится 17-19 ноября 2024 года. Финальная стадия турнира запланирована на 4-8 июня 2025 года.