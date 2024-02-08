Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Генерал, который прошел все ступени военной службы: что известно о Валерии Залужном
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25

Ліга націй УЄФА
Фото: Getty Images

В Париже в четверг, 8 февраля, состоялась жеребьевка нового сезона турнира Лиги наций УЕФА.

54 национальные команды разделят на четыре дивизиона (A, B, C, D) по результатам прошлого сезона. В первых трех будут играть по 16 команд — по четыре команды в квартете, а в последнем шесть сборных разобьют на две группы по три команды.

В Лигах A, B и C каждая команда сыграет шесть матчей в своей группе, один дома и один на выезде против трех других сборных группы. А вот в Лиге D каждая из команд сыграет всего четыре матча.

Сейчас смотрят

По итогам предыдущего сезона национальная сборная Украины в Лиге наций-2024/25 продолжит выступления в Лиге B.

Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25

Лига А

  • Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия;
  • Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль;
  • Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина;
  • Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига B

  • Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия;
  • Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция;
  • Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан;
  • Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига C

  • Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония;
  • Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар;
  • Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь;
  • Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

  • Группа 1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн;
  • Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.

Матчи первого тура запланированы на 5-7 октября 2024 года. Заключительный, шестой тур, состоится 17-19 ноября 2024 года. Финальная стадия турнира запланирована на 4-8 июня 2025 года.

Читайте также
Сборная Украины выбрала стадион, где будет играть финал отбора плей-офф на Евро-2024
стадіон у Вроцлаві

Источник: УЕФА
Лига наций УЕФА, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Конгресс УЕФА разрешил Чеферину баллотироваться на четвертый срок — он сделал заявление
президент УЄФА Чеферін
Экс-звезда Барселоны Алвес уже год под стражей: в суде он расплакался и отрицал изнасилование
Дані Алвес
Определились финалисты Кубка африканских наций-2023 — когда игра
Збірна Нігерії
В финале Кубка Азии-2023 сыграют действующий чемпион и сенсация турнира
збірна Йорданії
Не буду врать: Ярмоленко выразил желание сыграть на Олимпиаде-2024
Андрій Ярмоленко
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь