Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25

В Париже в четверг, 8 февраля, состоялась жеребьевка нового сезона турнира Лиги наций УЕФА.

54 национальные команды разделят на четыре дивизиона (A, B, C, D) по результатам прошлого сезона. В первых трех будут играть по 16 команд — по четыре команды в квартете, а в последнем шесть сборных разобьют на две группы по три команды.

В Лигах A, B и C каждая команда сыграет шесть матчей в своей группе, один дома и один на выезде против трех других сборных группы. А вот в Лиге D каждая из команд сыграет всего четыре матча.

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По итогам предыдущего сезона национальная сборная Украины в Лиге наций-2024/25 продолжит выступления в Лиге B.

Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25

Лига А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия;

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль;

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина;

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига B

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия;

Албания, Грузия; Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция;

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан;

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига C

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония;

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар;

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь;

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа 1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн;

Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.

Матчи первого тура запланированы на 5-7 октября 2024 года. Заключительный, шестой тур, состоится 17-19 ноября 2024 года. Финальная стадия турнира запланирована на 4-8 июня 2025 года.

Источник : УЕФА

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