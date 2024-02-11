Харлан завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме
Украинка Ольга Харлан в ночь на 11 февраля победила Шугар Катинку Баттаи из Венгрии в финальном поединке Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в Лиме (Перу).
В рамках турнира Харлан сначала победила француженку Сару Нутча (15:12), затем — действующую чемпионку мира в составе команды Венгрии Лизу Пустай (15:11), в полуфинале — взяла верх над американкой Элизабет Тартаковски (15:12).
В решающем поединке украинская фехтовальщица уверенно победила венгерку — 15:6.
— Решающий бой, в котором Харлан противостояла Шугар Катинка Баттаи стал повторением финала прошлогоднего Кубка мира в Афинах, но в отличие от марта 2023-го завершился он убедительной победой представительницы Украины (15:6), — говорят в НОК.
Это уже 14-я золотая медаль за карьеру Харлан, а всего на ее счету 31 медаль на соревнованиях такого уровня.
Фото: FIE