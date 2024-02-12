Магучих с рекордом завоевала золото турнира Millrose Games в Нью-Йорке

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту на соревнованиях Millrose Games в Нью-Йорке, США.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК), с третьей попытки она взяла высоту 2 метра и установила рекорд турнира.

Предыдущий показатель в женских прыжках в высоту на этом был установлен еще в 1989 году — это было 1,97 метра.

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В то же время Магучих не смогла покорить высоту 2.05 м, что является рекордом США.

Серебро соревнований с результатом 1.97 м досталось американке Ваште Каннингем, а бронза — у француженки Наваль Меникер (1.86 м).

В начале марта Магучих примет участие в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который состоится в шотландском Глазго.

В начале февраля Магучих установила лучший результат сезона в прыжках в высоту на соревнованиях World Athletics Indoor Tour в немецком Котбусе, преодолев отметку в 2,4 метра. Кроме того, она установила новый рекорд турнира.

Фото: Ярослава Магучих

Источник : НОК

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