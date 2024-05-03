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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины узнала последнего соперника на футбольном турнире Олимпиады-2024

молодіжна збірна України U21
Фото: Getty Images

Олимпийская сборная Украины по футболу узнала первого соперника на Играх-2024 в Париже. Путевку на Олимпийские игры-2024 из Азии завоевала команда Ирака.

Это стало возможным благодаря третьему месту иракской сборной на молодежном Кубке Азии U-23. В матче за третье место они обыграли Индонезию со счетом 2:1.

В марте Украина узнала двух оппонентов в группе B — это Аргентина и Марокко. Согласно жребию, еще одним соперником должна была стать третья команда на молодежном Кубке Азии. 3 мая в финале сыграют Япония и Узбекистан, которые распределят между собой места в олимпийских группах С и D.

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Отметим, что именно против Ирака Украина проведет первый матч на футбольном турнире на Олимпиаде в Париже.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024

  • Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.
  • Группа В: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина.
  • Группа С: АФК-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
  • Группа D: АФК-1, Парагвай, Мали, Израиль.

Календарь матчей Украины в группе на Олимпиаде

  • 24 июля, 20:00. Ирак — Украина (Лион);
  • 27 июля, 18:00. Украина — Марокко (Сент-Этьен);
  • 30 июля, 18:00. Украина — Аргентина (Лион).

Две лучшие команды группы В по сетке выходят на представителей группы А. Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 24 июля по 9 августа.

Источник: УАФ
Ирак, Сборная Украины, Олимпийские игры, Футбол
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