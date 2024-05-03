Сборная Украины узнала последнего соперника на футбольном турнире Олимпиады-2024
Олимпийская сборная Украины по футболу узнала первого соперника на Играх-2024 в Париже. Путевку на Олимпийские игры-2024 из Азии завоевала команда Ирака.
Это стало возможным благодаря третьему месту иракской сборной на молодежном Кубке Азии U-23. В матче за третье место они обыграли Индонезию со счетом 2:1.
В марте Украина узнала двух оппонентов в группе B — это Аргентина и Марокко. Согласно жребию, еще одним соперником должна была стать третья команда на молодежном Кубке Азии. 3 мая в финале сыграют Япония и Узбекистан, которые распределят между собой места в олимпийских группах С и D.
Отметим, что именно против Ирака Украина проведет первый матч на футбольном турнире на Олимпиаде в Париже.
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024
- Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.
- Группа В: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина.
- Группа С: АФК-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
- Группа D: АФК-1, Парагвай, Мали, Израиль.
Календарь матчей Украины в группе на Олимпиаде
- 24 июля, 20:00. Ирак — Украина (Лион);
- 27 июля, 18:00. Украина — Марокко (Сент-Этьен);
- 30 июля, 18:00. Украина — Аргентина (Лион).
Две лучшие команды группы В по сетке выходят на представителей группы А. Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 24 июля по 9 августа.