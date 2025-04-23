Буковина – Динамо Киев: где смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Украины

Матч Буковина – Динамо Киев в полуфинале Кубка Украины по футболу определит обладателя путевки в финал турнира. Игра состоится 23 апреля на стадионе Украина во Львове.

Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

Матч Буковина – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет игру полуфинала Кубка Украины сезона-2024/25, рассказывают Факты ICTV.

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Буковина – Динамо Киев: где смотреть

Прямая трансляция матча Буковина – Динамо Киев будет доступна бесплатно на YouTube.

Игру 1/2 финала Кубка Украины будут транслировать на канале DIVISPORT.

Игру Буковина — Динамо будет обслуживать бригада рефери во главе с Максимом Козицким. Ему будут ассистировать Виктор Матяш и Назарий Цмоканич. Резервным арбитром назначен Александр Каленов.

Напомним, на стадии 1/4 финала Буковина обыграла сумскую Викторию, а Динамо минимально одолело Рух.

В другом полуфинале Кубка Украины встретятся житомирское Полесье и донецкий Шахтер. Игра состоится так же 23 апреля.

Фото: ФК Буковина, ФК Динамо

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