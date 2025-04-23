Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Солидарность с Украиной: 9 мая в Киев приедут главы МИД Евросоюза
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Буковина – Динамо Киев: где смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Украины

Буковина Динамо

Матч Буковина – Динамо Киев в полуфинале Кубка Украины по футболу определит обладателя путевки в финал турнира. Игра состоится 23 апреля на стадионе Украина во Львове.

Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

Матч Буковина – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет игру полуфинала Кубка Украины сезона-2024/25, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Буковина – Динамо Киев: где смотреть

Прямая трансляция матча Буковина – Динамо Киев будет доступна бесплатно на YouTube.

Игру 1/2 финала Кубка Украины будут транслировать на канале DIVISPORT.

Игру Буковина — Динамо будет обслуживать бригада рефери во главе с Максимом Козицким. Ему будут ассистировать Виктор Матяш и Назарий Цмоканич. Резервным арбитром назначен Александр Каленов.

Напомним, на стадии 1/4 финала Буковина обыграла сумскую Викторию, а Динамо минимально одолело Рух.

В другом полуфинале Кубка Украины встретятся житомирское Полесье и донецкий Шахтер. Игра состоится так же 23 апреля.

Читайте также
Буковина – Динамо Киев: прогноз на матч полуфинала Кубка Украины
ФК Динамо

Фото: ФК Буковина, ФК Динамо

Буковина, Динамо, Кубок Украины, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Шахтер обыграл Полесье в овертайме и стал вторым финалистом Кубка Украины
Шахтар
Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание признавать Крым российским
Трамп раскритиковал Зеленского за заявления о непризнании оккупации
Производит Герань-2 и Шахеды: ВСУ поразили завод по производству БпЛА в Татарстане
У Татарстані уражено завод з виробництва БпЛА
РФ стремится рассорить наши народы: Кондратюк о вандализме на могиле воинов УПА в Польше
вандалізм на могилі УПА
Скрининг законодательства Украины для вступления в ЕС завершится осенью 2025 года — Еврокомиссия
Європейський Союз, прапор ЄС

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь