Российские войска ночью и утром 17 сентября продолжили атаковать украинские регионы.

В Одессе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, в Киеве повреждения зафиксировали сразу в нескольких районах, а в Запорожье российские ракеты ударили по промышленным объектам.

В Киевской области в результате атаки повреждено складское помещение, в Харьковской области в течение суток под ударами находились десять населенных пунктов.

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В Славянске российские войска применяли РСЗО, беспилотники и FPV-дроны — повреждены жилые дома, автомобили, отделения Новой почты и другие объекты.

Об этих и других событиях ночи и утра 17 сентября — читай в дайджесте.

Атака на Одессу

Одесская область почти всю ночь находилась под массированной комбинированной атакой российских войск. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом в Одессе.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в многоэтажке разрушены десять квартир на 14–16 этажах. Также повреждены 11 автомобилей.

Последствия атаки зафиксировали и в других местах. Повреждены как минимум пять частных жилых домов, детский сад, общежитие, летняя терраса ресторана, складские и гаражные помещения, а также легковые автомобили.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них двое детей в возрасте 4 и 13 лет.

Взрывы в Киеве

Утром 17 сентября российские войска атаковали Киев. Последствия зафиксировали в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах столицы.

В Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. Повреждены офисное и жилое здания, складские помещения и территория возле АЗС. В нескольких жилых домах выбило окна.

В Святошинском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. В Соломенском районе в результате атаки разрушено складское помещение.

После ударов также возникли проблемы с давлением воды на левом берегу, в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Позже городские власти сообщили, что давление постепенно восстанавливают.

По последним данным, пострадали 18 человек, среди них двое детей в возрасте 10 и 12 лет. Девять пострадавших находятся в больницах.

Ракетный удар по Запорожью

В ночь на 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. По данным областных властей, под ударом оказались промышленные объекты города.

В результате попаданий здания частично разрушены. На одном из объектов возник пожар.

Пострадали трое человек — женщина и двое мужчин. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов работают спасатели.

Атака на Киевскую область

Российские войска атаковали Киевскую область почти весь день 16 сентября, а удары продолжились ночью и утром 17 сентября. Для атаки враг использовал дроны и баллистическое вооружение.

Под ударами оказались Обуховский, Броварской, Фастовский и Бучанский районы. Всего в регионе повреждены 33 объекта.

Больше всего разрушений зафиксировали в Броварском районе — 14 объектов, еще десять — в Фастовском. Среди повреждённого — частные жилые дома, складские и производственные помещения, а также транспорт.

Во время утренней атаки в Броварском районе дрон повредил складское помещение, где возник пожар. На месте работают соответствующие службы.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Удары по Харьковской области

За последние сутки российские войска атаковали десять населенных пунктов Харьковской области. Для ударов использовали ракету, три управляемые авиабомбы, беспилотники типов Герань-2 и Молния, а также пять FPV-дронов.

В Богодуховском районе повреждены СТО, частные и многоквартирные жилые дома, а также автомобили. Разрушения зафиксировали в Золочеве, Краснокутске, Основинцах и Мироновке.

В селе Болибоки Харьковского района повреждены хозяйственная постройка и грузовик, а в Кирилловке Чугуевского района — агрофирма.

В Берестине в результате российских ударов повреждены три частных дома, административное здание и складское помещение.

Кроме того, медики оказали помощь 62-летнему мужчине, пострадавшему во время обстрела Циркунов 14 сентября.

Удары по Славянску

В течение 16 сентября российские войска несколько раз атаковали Славянск с помощью разных видов вооружения.

Около 11:30 под удар РСЗО «Смерч» попала центральная часть города. Повреждено отделение Новой почты, а частный жилой дом разрушен.

В результате обстрела ранения получили двое мужчин в возрасте 21 и 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь.

Около 15:00 ещё один российский удар уничтожил ресторан. По информации городских властей, в этом месте пострадавших не было.

В течение дня город также атаковали беспилотники разных типов и FPV-дроны. Они повредили машины и частные дома в разных районах Славянска.

Взрывы и пожар в Ростове

В ночь на 17 сентября российский Ростов подвергся массированной атаке беспилотников. В городе прогремела серия взрывов, после которых сообщали о масштабном пожаре.

По информации мониторинговых Telegram-каналов, под ударом мог оказаться военный аэродром. В районе предполагаемого объекта работала российская ПВО, которая пыталась сбивать дроны, в том числе из стрелкового оружия.

Там же сообщали о вторичной детонации, после которой возник масштабный пожар. Официального подтверждения попадания именно по военному аэродрому пока нет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил массированную воздушную атаку на Ростов. По его словам, из-за падения обломков БпЛА была обесточена трансформаторная подстанция, что привело к перебоям с электроснабжением в нескольких районах города.

Также ночью появились сообщения об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Палата представителей США приняла закон о санкциях

Палата представителей Конгресса США поддержала закон Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, который предусматривает усиление экономического давления на Россию и Иран.

Документ предусматривает санкции против российских чиновников, банков, энергетического сектора и судов, которые используются для обхода нефтяных ограничений.

Отдельные положения дают президенту США полномочия вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ или помогают обходить санкции. В то же время предусмотрены исключения для стран, которые принимают меры по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

Во время финального голосования документ поддержали 262 члена Палаты представителей, 159 выступили против. Палата согласилась с поправками Сената, поэтому рассмотрение законопроекта в Конгрессе завершено.

Документ отправили на подпись президенту США Дональду Трампу. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома, Трамп планирует его подписать.

После подписи президента документ станет законом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

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