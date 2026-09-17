Украина сыграет с Румынией в 1/8 финала Евро-2026 по волейболу: когда матч
- Сборная Украины заняла второе место в группе Евро-2026, выиграв четыре из пяти матчей.
- Соперником Украины в 1/8 финала станет Румыния, занявшая третье место в группе D после Франции и Германии.
Сборная Украины по волейболу, заняв второе место в группе, вышла в плей-офф чемпионата Европы 2026 года. На стадии 1/8 финала соперником сине-желтых станет сборная Румынии.
Румыны заняли третье место в группе D, уступив Франции и Германии.
Евро-2026 по волейболу: матчи 1/8 финала
Матч Украина – Румыния в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу состоится в воскресенье, 20 сентября, в 16:00 по киевскому времени.
Также известны еще три матча нижней сетки 1/8 финала, которые сформировались по итогам группового этапа:
Суббота, 19 сентября
- 16:00. Польша – Латвия;
- 19:00. Германия – Болгария;
Воскресенье, 20 сентября
- 16:00. Украина – Румыния;
- 19:00. Франция – Португалия.
Отметим, что на групповом этапе Украина выиграла четыре матча из пяти, уступив лишь Польше. В свою очередь, поляки в последнем туре потерпели поражение от Болгарии со счетом 2:3, что позволило сине-желтым финишировать на втором месте.
В первом туре украинцы обыграли Израиль (3:1). После этого подопечные Рауля Лосано переиграли Северную Македонию в трех сетах и одержали победу над Болгарией (3:1), гарантировав себе выход в 1/8 финала Евро-2026.
В четвёртом туре сборная Украины разгромила Португалию, а в заключительном туре группового этапа потерпела разгромное поражение от Польши (0:3).