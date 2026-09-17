Сборная Украины по волейболу, заняв второе место в группе, вышла в плей-офф чемпионата Европы 2026 года. На стадии 1/8 финала соперником сине-желтых станет сборная Румынии.

Румыны заняли третье место в группе D, уступив Франции и Германии.

Евро-2026 по волейболу: матчи 1/8 финала

Матч Украина – Румыния в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу состоится в воскресенье, 20 сентября, в 16:00 по киевскому времени.

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Также известны еще три матча нижней сетки 1/8 финала, которые сформировались по итогам группового этапа:

Суббота, 19 сентября

16:00. Польша – Латвия;

19:00. Германия – Болгария;

Воскресенье, 20 сентября

16:00. Украина – Румыния;

19:00. Франция – Португалия.

Отметим, что на групповом этапе Украина выиграла четыре матча из пяти, уступив лишь Польше. В свою очередь, поляки в последнем туре потерпели поражение от Болгарии со счетом 2:3, что позволило сине-желтым финишировать на втором месте.

В первом туре украинцы обыграли Израиль (3:1). После этого подопечные Рауля Лосано переиграли Северную Македонию в трех сетах и одержали победу над Болгарией (3:1), гарантировав себе выход в 1/8 финала Евро-2026.

В четвёртом туре сборная Украины разгромила Португалию, а в заключительном туре группового этапа потерпела разгромное поражение от Польши (0:3).