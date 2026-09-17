Галич рассказал, как Винник помог ему впервые увидеть семью в Польше во время войны
Лидер рок-группы O.Torvald и военнослужащий ВСУ Женя Галич вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения ему удалось впервые уехать за границу, чтобы встретиться с женой и детьми.
Как оказалось, этому способствовал певец Олег Винник, находившийся на тот момент в Германии.
Об этом Галич рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк.
Женя Галич рассказал о помощи Олега Винника с выездом за границу
По словам Галича, в первый год полномасштабной войны получить увольнение или разрешение на выезд военным было практически невозможно.
Однако ситуацию изменила помощь Олега Винника, купившего в Германии реанимобиль для батальона, где служил Галич.
— Комбат говорит: Так, кто у нас там из шоу-бизнеса? Зови Галича и Красулю. Мы пришли, он говорит: Надо забрать скорую. Я уже на иглах говорю: Я заберу все скорые, которые только нужны. И нас с Жекой отпустили за скорой, — вспомнил Галич.
Воспользовавшись случаем, Женя Галич решил не предупреждать жену и детей, которые к тому времени нашли убежище в Польше, и устроил им неожиданную встречу.
– Это было романтично. Я им сюрприз преподнес. Я приехал – ну слезы, разумеется, – поделился эмоциями артист.
Напомним, что в 2025 году жена и дети музыканта окончательно вернулись из Польши домой в Украину.
Фото: Женя Галич