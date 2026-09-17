Принятый в США законопроект о “штрафных пошлинах” для покупателей российских энергоресурсов должен сделать экспорт РФ более дорогостоящим и менее прибыльным, а также постепенно сократить ресурсы Москвы для ведения войны.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Как законопроект Грэма должен повлиять на Россию

Владислав Власюк приветствовал принятие Палатой представителей законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля. По его словам, документ может стать важным элементом комплексного давления на Россию.

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Он подчеркнул, что РФ до сих пор получает значительные доходы от продажи нефти государствам, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

– Мы ожидаем, что санкции сделают российский экспорт энергоносителей более дорогостоящим, сложным и менее прибыльным. Это не означает мгновенного прекращения войны, но означает постепенное сокращение возможностей России поддерживать ее нынешнюю интенсивность на поле боя, – цитирует его ЕП.

Почему санкции касаются Ирана

Отдельно Владислав Власюк обратил внимание на то, что санкции охватывают Иран.

Он объяснил это длительным военно-промышленным сотрудничеством Москвы и Тегерана. По его словам, страны обмениваются технологиями и используют общие каналы поставок, а иранские дроны и компоненты для оружия стали частью войны против Украины.

Напомним, 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект Грэма-Блументаля, который предусматривает “штрафные пошлины” для стран, закупающих российские энергоресурсы.

Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

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