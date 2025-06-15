Украина U-21 обыграла Финляндию и одержала первую победу на Евро-2025

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 одержала победу над сверстниками из Финляндии в матче второго тура чемпионата Европы-2025, который принимает Словакия.

Матч Финляндия U-21 — Украина U-21 состоялся на футбольной арене в городе Кошице и завершился победой сине-желтых со счетом 2:0.

Финляндия U-21 – Украина U-21: как прошел матч

На 20-й минуте матча подопечные Унаи Мельгосы создали супермомент после исполнения Владимиром Бражко штрафного удара, когда мяч рикошетом попал в перекладину.

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А через восемь минут сборная Украины повела в счете. Олег Очеретько отпасовал на Владислава Ваната, который прорвался сквозь оборону соперника и пробил по воротам. Голкипер финнов Лукас Бергстрем среагировал, но Ванат удачно сыграл на добивании.

Перед перерывом Максим Брагару был близок к тому, чтобы удвоить преимущество сине-желтых, однако Бергстрем перевел мяч на угловой.

Брагару все же удалось отличиться в матче уже во втором тайме. На 49-й минуте Владислав Велетень навесил во вратарскую площадку, где после ошибки голкипера финнов мяч оказался у Брагару, который забил с разворота.

После этого ряд игроков сборной Украины начали “собирать” горчичники от арбитра — за 20 минут сразу четверо футболистов сине-желтых получили желтые карточки. А в конце матча Бражко увидел перед собой красную из-за перебора желтых и досрочно покинул поле.

Финляндия U-21 – Украина U-21: видеообзор

Евро-2025 U-21: Финляндия – Украина — 0:2

Голы: Ванат, 28 Брагару, 49

Ванат, 28 Брагару, 49 Удаление: Бражко, 90+1

Благодаря победе над сборной Финляндии украинская молодежка набрала три очка в своей группе.

В первом матче на молодежном Евро-2025 U-21 сборная Украины уступила Дании со счетом 2:3. В последнем туре группового этапа сине-желтые сыграют против команды Нидерландов 18 июня.

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