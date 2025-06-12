Дважды вела в счете: сборная Украины U-21 проиграла датчанам на старте Евро-2025
Сборная Украины U-21 с поражения от сверстников из Дании начала выступления на молодежном чемпионате Европы-2025, который накануне стартовал в Словакии.
Матч Украина U-21 — Дания U-21 состоялся на стадионе Татран в Прешове и завершился поражением сине-желтых со счетом 2:3.
Украина U-21 — Дания U-21: как прошел матч
Первый опасный момент в матче украинцы создали на 20-й минуте, однако мяч после удара Владислава Ваната пролетел выше ворот.
Однако уже через две минуты Назар Волошин открыл счет во встрече, отправив мяч в пустые ворота датчан. гол проверяли арбитры VAR на возможный офсайд у Ваната, но засчитали.
На перерыв наша сборная ушла, минимально ведя в счете 1:0.
В середине второго тайма датчанам удалось восстановить паритет благодаря голу Клемента Бишофа. Снова выйти вперед сине-желтым удалось на за 12 минут до конца второго тайма — голом отметился Максим Брагару.
Но это преимущество продержалось лишь две минуты — Уильям Бевинг Уик пробил с дальней дистанции и мяч после рикошета от Арсения Багатова влетел в сетку ворот нашей команды. А на 88-й минуте подопечные Унаи Мельгосы пропустили в третий раз. Арбитры долго смотрели VAR и засчитали гол Уильяма Осулы.
Евро-2025 U-21. Украина — Дания — 2:3
- Голы: Волошин, 22 Брагару, 78 — Бишоф, 62 Уик, 81 Осула, 85
Следующую игру на Евро-2025 украинская молодежка проведет против команды Финляндии в воскресенье, 15 июня.
Напомним, в заявку сборной Украины U-21 на молодежное Евро вошли 23 футболиста, из которых три вратаря и 20 полевых исполнителей.