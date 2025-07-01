Даяна Ястремская вышла во второй круг Уимблдона, выбив вторую ракетку мира Гауфф
Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла вторую ракетку мира Коко Гауфф на Уимблдоне, одержав одну из крупнейших побед в карьере.
Даяна Ястремская выбила из Уимблдона вторую ракетку мира
Представительница Украины обыграла вторую ракетку мира в двух сетах. Ястремская последней из украинок начала выступления на Уимблдоне.
Сначала первый круг прошли Элина Свитолина и Юлия Стародубцева, однако Марта Костюк потерпела поражение.
Первой соперницей Даяны Ястремской на Уимблдоне стала американка, вторая ракетка мира Коко Гауфф.
В первом сете украинская теннисистка сделала брейк в шестом гейме, выйдя вперед со счетом 4:2. Но затем Ястремская в девятом гейме не реализовала сетпойнт и позволила американской спортсменке сделать брейк.
Благодаря тайбрейку удалось определить победительницу первой партии. Ястремская отдала Гауфф лишь три очка и выиграла первый сет. В конце украинка разгромила американку по количеству виннеров — 15 против 3.
В итоге матч между Ястремской и Гауфф длился почти 1,5 часа. Украинка сделала на четыре невынужденные ошибки меньше (25 против 29) и на 10 виннеров больше (16 против 6), чем американка.