Даяна Ястремская вышла во второй круг Уимблдона, выбив вторую ракетку мира Гауфф

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла вторую ракетку мира Коко Гауфф на Уимблдоне, одержав одну из крупнейших побед в карьере.

Даяна Ястремская выбила из Уимблдона вторую ракетку мира

Представительница Украины обыграла вторую ракетку мира в двух сетах. Ястремская последней из украинок начала выступления на Уимблдоне.

Сначала первый круг прошли Элина Свитолина и Юлия Стародубцева, однако Марта Костюк потерпела поражение.

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Первой соперницей Даяны Ястремской на Уимблдоне стала американка, вторая ракетка мира Коко Гауфф.

В первом сете украинская теннисистка сделала брейк в шестом гейме, выйдя вперед со счетом 4:2. Но затем Ястремская в девятом гейме не реализовала сетпойнт и позволила американской спортсменке сделать брейк.

Благодаря тайбрейку удалось определить победительницу первой партии. Ястремская отдала Гауфф лишь три очка и выиграла первый сет. В конце украинка разгромила американку по количеству виннеров — 15 против 3.

В итоге матч между Ястремской и Гауфф длился почти 1,5 часа. Украинка сделала на четыре невынужденные ошибки меньше (25 против 29) и на 10 виннеров больше (16 против 6), чем американка.

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