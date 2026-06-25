За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 270 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 25 июня 2026 года

  • личного состава — около 1 397 060 (+1 270) человек;
  • танков — 12 057 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 24 818 (+2) ед;
  • артиллерийских систем — 44 731 (+67) ед;
  • РСЗО — 1 893 (+4) ед;
  • средств ПВО — 1 443 (+3) ед;
  • самолетов — 436 (+0) ед;
  • вертолетов — 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 728 (+2) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 371 882 (+1 994) ед;
  • крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 33 (+0) ед;
  • подводных лодок — 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 111 707 (+450) ед;
  • специальной техники — 4 339 (+6) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 583-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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