Россия может готовить провокации с использованием польской символики и попытаться реализовать их на территории Украины во время проведения Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2026), которая состоится в Гданьске 25-26 июня.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Возможные провокации РФ во время конференции в Гданьске: что известно

По информации ЦПД, соответствующее задание получило Главное разведывательное управление РФ.

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В центре отмечают, что вероятные провокации могут быть организованы именно в дни проведения международной конференции по восстановлению Украины в Польше.

Главной целью таких действий называют попытку политической дестабилизации и обострения отношений между Киевом и Варшавой.

— Россия может готовить провокации с использованием польской символики и стремится осуществить их на территории Украины… Главная цель врага — политическая дестабилизация, создание напряжения и раскола между Польшей и Украиной, — отметили в центре.

Напомним, Конференция по вопросам восстановления Украины (URC-2026) состоится 25-26 июня в польском Гданьске.

Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. В ее состав войдут представители правительства, бизнеса, государственных компаний и украинских общин.

Президент Украины Владимир Зеленский также должен был участвовать в URC-2026 в Гданьске, но из-за напряженности в отношениях с главой Польши Каролем Навроцким неизвестно, будет ли он присутствовать на конференции.

Предупреждение о возможных российских провокациях появилось на фоне напряжения в отношениях между Киевом и Варшавой после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной польская сторона назвала присвоение одному из украинских подразделений названия в честь УПА.

В ответ 20 июня Владимир Зеленский сообщил, что вернул орден польской стороне по почте.

После этого о возвращении польских наград также заявили глава МИД Украины Андрей Сибига , посол Украины в Польше Василий Боднар, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Кроме того, от ордена Белого Орла отказались экс-президенты Украины, которые ранее были им награждены — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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