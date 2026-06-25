РФ планирует провокации в Украине с польской символикой во время конференции в Гданьске
- ЦПД предупредил о возможных провокациях РФ с польской символикой.
- Потенциальные действия могут произойти во время конференции URC-2026 в Гданьске.
Россия может готовить провокации с использованием польской символики и попытаться реализовать их на территории Украины во время проведения Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2026), которая состоится в Гданьске 25-26 июня.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.
Возможные провокации РФ во время конференции в Гданьске: что известно
По информации ЦПД, соответствующее задание получило Главное разведывательное управление РФ.
В центре отмечают, что вероятные провокации могут быть организованы именно в дни проведения международной конференции по восстановлению Украины в Польше.
Главной целью таких действий называют попытку политической дестабилизации и обострения отношений между Киевом и Варшавой.
— Россия может готовить провокации с использованием польской символики и стремится осуществить их на территории Украины… Главная цель врага — политическая дестабилизация, создание напряжения и раскола между Польшей и Украиной, — отметили в центре.
Напомним, Конференция по вопросам восстановления Украины (URC-2026) состоится 25-26 июня в польском Гданьске.
Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. В ее состав войдут представители правительства, бизнеса, государственных компаний и украинских общин.
Президент Украины Владимир Зеленский также должен был участвовать в URC-2026 в Гданьске, но из-за напряженности в отношениях с главой Польши Каролем Навроцким неизвестно, будет ли он присутствовать на конференции.
Предупреждение о возможных российских провокациях появилось на фоне напряжения в отношениях между Киевом и Варшавой после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной польская сторона назвала присвоение одному из украинских подразделений названия в честь УПА.
В ответ 20 июня Владимир Зеленский сообщил, что вернул орден польской стороне по почте.
После этого о возвращении польских наград также заявили глава МИД Украины Андрей Сибига , посол Украины в Польше Василий Боднар, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Кроме того, от ордена Белого Орла отказались экс-президенты Украины, которые ранее были им награждены — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.