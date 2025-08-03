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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Середа принес Украине единственную медаль на ЧМ-2025 в водных видах спорта

Лискун і Середа
Фото: Getty Images

На чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года украинский прыгун в воду Алексей Середа занял второе место в финале соревнований с 10-метровой вышки.

Об этом сообщает World Aquatics.

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Середа квалифицировался в финал с пятого места по итогам полуфинала, где набрал 471.80 балла. В финале украинец продемонстрировал сильную серию прыжков, особенно отличившись последним — 91.80 балла, что обеспечило ему итоговый результат в 515.20 балла.

Победу одержал австралиец Кассель Руссо с результатом 534.80 балла. Мексиканец Рандал Вальдез финишировал третьим — 511.95 балла.

Это первое личное серебро Середы на чемпионатах мира, а в целом его пятая медаль на таком уровне (3 серебра, 2 бронзы). Кроме того, он в третий раз в карьере набрал более 500 баллов в финале мирового первенства.

Напомним, вторая ракетка Украины Марта Костюк совершила камбэк и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в канадском Монреале.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 42 минуты, за которые Костюк один раз подала навылет и допустила десять двойных ошибок. У Кесслер — ни одного эйса и 12 двойных.

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