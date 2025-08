Костюк із черговим камбеком вийшла до 1/4 фіналу турніру у Монреалі

Друга ракетка України Марта Костюк здійснила камбек та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.

У тьох сетах вона обіграла американську тенісистку Маккартні Кесслер з рахунком 5:7, 6:3, 6:3.

Тенісистки провели на корті 2 години та 42 хвилини, за які Костюк один раз подала навиліт та припустилася десяти подвійних помилок. У Кесслер жодного ейсу та 12 подвійних.

Перший сет відбувся за щільної боротьби на корті. У четвертому геймі Марта повела з брейком 3:1, але в наступному Кесслер скоротила відставання, взявши подачу українки.

Вирішальним став 11 гейм на подачі Костюк, в якому американка оформила брейк. Після цього Кесслер з третього разу реалізувала сетпойнт.

На старті другої партії Маккартні зробила брейк, але Костюк взяла чотири наступні гейми поспіль і повела 4:1. У дев’ятому геймі українка зрівняла рахунок за сетами.

У вирішальній партії Костюк оформила два брейки та з першого разу закрила матч.

Breaking Ground in Montreal

After a hard fought battle, @marta_kostyuk defeats Kessler, 5-7, 6-3, 6-3, to reach the Montreal quarterfinals for the first time!#OBN25 pic.twitter.com/Ljjhc9WIUK

