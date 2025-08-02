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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Костюк із черговим камбеком вийшла до 1/4 фіналу турніру у Монреалі

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк здійснила камбек та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.

У тьох сетах вона обіграла американську тенісистку Маккартні Кесслер з рахунком 5:7, 6:3, 6:3.

Костюк вийшла в 1/4 фіналу у Монреалі

Тенісистки провели на корті 2 години та 42 хвилини, за які Костюк один раз подала навиліт та припустилася десяти подвійних помилок. У Кесслер жодного ейсу та 12 подвійних.

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Перший сет відбувся за щільної боротьби на корті. У четвертому геймі Марта повела з брейком 3:1, але в наступному Кесслер скоротила відставання, взявши подачу українки.

Вирішальним став 11 гейм на подачі Костюк, в якому американка оформила брейк. Після цього Кесслер з третього разу реалізувала сетпойнт.

На старті другої партії Маккартні зробила брейк, але Костюк взяла чотири наступні гейми поспіль і повела 4:1. У дев’ятому геймі українка зрівняла рахунок за сетами.

У вирішальній партії Костюк оформила два брейки та з першого разу закрила матч.

Марта стала першою чвертьфіналісткою тисячника у Монреалі. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між ще однією українкою Даяною Ястремською та казашкою Оленою Рибакіною.

Нагадаємо, у попередньому колі Костюк здобула вольову перемогу над Дарією Касаткіною, яка представляє Австралію. Українка так само програла першу партію, але виграла дві наступні.

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